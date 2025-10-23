35 perce
Itt a hosszú hétvége, de ledöntött a lábadról a betegség? Mutatjuk, hol tartanak ügyeletet
Közzétesszük az orvosi ügyeleteket október huszonharmadika csütörtöktől hétfőig. A hétvégi orvosi ügyelet tartalmazza a gyógyszertári, fogászati és az állatorvosi ügyeleteket is.
Tolna vármegye, hétvégi orvosi ügyelet, 2025. október.
Hétvégi orvosi ügyelet
Bármely ügyeleti ellátóhely szabadon felkereshető.
- Bonyhád, Tamási, Tolna: hétköznap 16.00–22.00, hétvégén és ünnepnapon 8.00–14.00
- Dombóvár, Paks, Szekszárd: hétköznap 16.00–másnap 8.00, hétvégén és ünnepnapon 8.00–8.00.
- Gyermekorvosi ügyelet: hétköznap 16.00–22.00, hétvégén és ünnepnapon 8.00–20.00.
- Központi telefonszám: 1830
Ügyeleti helyszínek és elérhetőségek:
- Szekszárd (felnőtt és gyermek): Ybl Miklós u. 1.
- Bonyhád: Bajcsy-Zs. u. 29.
- Dombóvár: Kórház u. 39–41.
- Paks: Tolnai u. 2.
- Tamási: Dózsa Gy. út 18–22.
- Tolna: Garay u. 6.
Gyógyszertári ügyelet
Október 23.
Lista az ügyeletes gyógyszertárakról október huszonharmadikán:
Bonyhád – Szent Imre Gyógyszertár
Szent I. u. 4.
74/450-798
Nyitvatartás: 8.00–21.00.
Dombóvár – Imola Gyógyszertár
Arany János tér 28.
74/461-492
Nyitvatartás: 8.00-14.30.
Paks – Borostyán Patika
Dózsa Gy. u. 12.
75/510-446.
Nyitvatartás: 8.00-14.30.
Simontornya – Kapinya Gyógyszertár
Templom u. 5.
74/486-032.
Nyitvatartás: 8.00-12.00.
Szekszárd – Ezüst Kígyó Gyógyszertár
Béri Balogh Ádám utca 5-7.
74/501-666
Nyitvatartás: 8.00–22.00.
Tamási – Gesztenyesor Gyógyszertár
Kossuth tér 6.
74/471-621
Nyitvatartás: 8.00–14.30.
Tolna – Salvia Gyógyszertár
Bajcsy-Zs. u. 27.
74/440-516
Nyitvatartás: 8.00–14.30.
Október 24-26.
Részletes lista a hétvégi gyógyszertári nyitvatartásokról Bonyhád, Dombóvár, Paks, Szekszárd, Simontornya, Tamási és Tolna településeken október huszonnegyedike péntektől.
Bonyhád – Szent Imre Gyógyszertár
Szent I. u. 4.
74/450-798
Nyitvatartás: péntek, szombat: 19.00–21.00. vasárnap: 8.00-21.00.
Paks (vasárnap) – BENU Gyógyszertár Paks TESCO
Tolna út 2/1.
75/417-039.
Nyitvatartás: 13.00-14.30.
Simontornya – Kapinya Gyógyszertár
Templom u. 5.
74/486-032.
Nyitvatartás: 8.00-12.00.
Szekszárd – Ezüst Kígyó Gyógyszertár
Béri Balogh Ádám utca 5-7.
74/501-666
Nyitvatartás: péntek, szombat: 20.00–22.00. vasárnap: 19.00-22.00.
Tamási – Gesztenyesor Gyógyszertár
Kossuth tér 6.
74/471-621
Nyitvatartás: péntek, szombat: 12.00–14.30. vasárnap: 8.00-14.30.
Tolna – Salvia Gyógyszertár
Bajcsy-Zs. u. 27.
74/440-516
Nyitvatartás: péntek, szombat: 12.00–14.30. vasárnap: 8.00-14.30.
Fogászati ügyelet
Szekszárd, Szent István tér 18. Tel.: 74/315-454 – 8:00–14:00. Csak a kijelölt települések, Szekszárd, Harc, Sióagárd, Szálka és Őcsény lakói vehetik igénybe térítésmentesen.
Október 23.:
Szekszárd, Wigand tér 1. Tel.: 74/511-425.
Október 25-26.:
Szekszárd, Szent István tér 18. Tel.: 74/412-812.
Állatorvosi ügyelet
Hatósági állatorvosi szolgálat 2025. október 22-én 16 órától 27-én 8 óráig:
Október 23-24.:
Dr. Kosnás Attila Tamás Tel.: 0670/436-4686. (Bonyhád, Szekszárd, Tolna, Paks járások)
Dr. Abai Dániel Tel.: 0670/436-4688. (Dombóvár, Tamási járások)
Október 25-26.:
Dr. Bach Miklós Tel.: 0675/532-011, 0630/993-5676. (Szekszárd, Bonyhád, Paks, Tolna járások)
Dr. Puchner Ildikó Tel.: 0670/436-4702 (Tamási, Dombóvár járások)
- Dunaföldvár: Túri Állatkórház – 0–24 órás készenlét: 0630/209-6096.
