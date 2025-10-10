53 perce
Váratlan láz és rosszullét? – itt segítenek munkaidőn kívül is
Közzétesszük az elérhető orvosi ügyeleteket, fogászati, állatorvosi, gyógyszertári elérhetőségeket. Hétvégi orvosi ügyelet, 2025. október tizedikétől.
Tolna vármegye, hétvégi orvosi ügyelet, 2025. október.
Hétvégi orvosi ügyelet
Bármely ügyeleti ellátóhely szabadon felkereshető.
- Bonyhád, Tamási, Tolna: hétköznap 16.00–22.00, hétvégén és ünnepnapon 8.00–14.00
- Dombóvár, Paks, Szekszárd: hétköznap 16.00–másnap 8.00, hétvégén és ünnepnapon 8.00–8.00.
- Gyermekorvosi ügyelet: hétköznap 16.00–22.00, hétvégén és ünnepnapon 8.00–20.00.
- Központi telefonszám: 1830
Ügyeleti helyszínek és elérhetőségek:
- Szekszárd (felnőtt és gyermek): Ybl Miklós u. 1.
- Bonyhád: Bajcsy-Zs. u. 29.
- Dombóvár: Kórház u. 39–41.
- Paks: Tolnai u. 2.
- Tamási: Dózsa Gy. út 18–22.
- Tolna: Garay u. 6.
Gyógyszertári ügyelet
Részletes lista a hétvégi gyógyszertári nyitvatartásokról Bonyhád, Dombóvár, Paks, Simontornya, Szekszárd, Tamási és Tolna településeken.
Bonyhád – PatikaPlus Gyógyszertár
Völgység u. 8.
74/550-291
Nyitvatartás: péntek, szombat: 19.00–21.00. vasárnap: 8.00-21.00.
Dombóvár – Gesztenyesor Patika
Fő u. 43.
74/460-166
Nyitvatartás: péntek: 20.00–22.30
Paks (péntek) – BENU Szívélyes Gyógyszertár
Barátság u. 1.
75/312-000
Nyitvatartás: péntek: 19.00–22.30.
Paks (vasárnap) – BENU Gyógyszertár Paks TESCO
Tolna út 2/1.
75/417-039.
Nyitvatartás: péntek: 13.00–14.30.
Simontornya (hétvége) - Kapinya Gyógyszertár
Templom u. 5.
74/486-032.
Nyitvatartás: 8.00-12.00.
Szekszárd – Hársfa Patika
Széchenyi u. 30.
74/511-580
Nyitvatartás: péntek, szombat: 20.00–22.00. vasárnap: 19.00-22.00.
Tamási – Fagyöngy Gyógyszertár
Móricz Zs. Ltp. 8.
74/471-308
Nyitvatartás: péntek: 17.00–21.00. szombat: 12.00-14.30. vasárnap. 8.00-14.30.
Tolna – Salvia Gyógyszertár
Bajcsy-Zs. u. 27.
74/440-516
Nyitvatartás: péntek: 18.00–21.00. szombat: 12.00-14.30. vasárnap: 8.00-14.30.
Fogászati ügyelet
Szekszárd, Szent István tér 18. Tel.: 74/315-454 – szombat és vasárnap 8:00–14:00. Csak a kijelölt települések, Szekszárd, Harc, Sióagárd, Szálka és Őcsény lakói vehetik igénybe térítésmentesen.
Állatorvosi ügyelet
- Dunaföldvár: Túri Állatkórház – 0–24 órás készenlét: 0630/209-6096.
