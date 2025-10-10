október 10., péntek

Ügyelet

53 perce

Váratlan láz és rosszullét? – itt segítenek munkaidőn kívül is

Címkék#október#2025#orvosi ügyelet

Közzétesszük az elérhető orvosi ügyeleteket, fogászati, állatorvosi, gyógyszertári elérhetőségeket. Hétvégi orvosi ügyelet, 2025. október tizedikétől.

Brunner Mónika

Tolna vármegye, hétvégi orvosi ügyelet, 2025. október. 

hétvégi orvosi ügyelet hétvégi orvosi ügyelet hétvégi orvosi ügyelet Doctor,Leading,A,Medical,Team,At,The,Hospital hétvégi orvosi ügyelet orvosi ügyelet Májusban is bármely ügyeleti ellátóhely, orvosi ügyelet felkereshető Tolna vármegyében Fotó: Shutterstock (illusztráció) gyógyszertári ügyelet
Októberben is bármely ügyeleti ellátóhely, orvosi ügyelet felkereshető Tolna vármegyében Forrás: Shutterstock (illusztráció)
Fotó: ESB Professional

Hétvégi orvosi ügyelet 

Bármely ügyeleti ellátóhely szabadon felkereshető.

  • Bonyhád, Tamási, Tolna: hétköznap 16.00–22.00, hétvégén és ünnepnapon 8.00–14.00
  • Dombóvár, Paks, Szekszárd: hétköznap 16.00–másnap 8.00, hétvégén és ünnepnapon 8.00–8.00.
  • Gyermekorvosi ügyelet: hétköznap 16.00–22.00, hétvégén és ünnepnapon 8.00–20.00.
  • Központi telefonszám: 1830

Ügyeleti helyszínek és elérhetőségek:

  • Szekszárd (felnőtt és gyermek): Ybl Miklós u. 1.
  • Bonyhád: Bajcsy-Zs. u. 29.
  • Dombóvár: Kórház u. 39–41.
  • Paks: Tolnai u. 2.
  • Tamási: Dózsa Gy. út 18–22.
  • Tolna: Garay u. 6.

Gyógyszertári ügyelet 

Részletes lista a hétvégi gyógyszertári nyitvatartásokról Bonyhád, Dombóvár, Paks, Simontornya, Szekszárd, Tamási és Tolna településeken. 

Bonyhád – PatikaPlus Gyógyszertár
Völgység u. 8.
74/550-291
Nyitvatartás: péntek, szombat: 19.00–21.00. vasárnap: 8.00-21.00.

Dombóvár – Gesztenyesor Patika
Fő u. 43.
74/460-166
Nyitvatartás: péntek: 20.00–22.30

Paks (péntek) – BENU Szívélyes Gyógyszertár
Barátság u. 1.
 75/312-000
Nyitvatartás: péntek: 19.00–22.30.

Paks (vasárnap) – BENU Gyógyszertár Paks TESCO
Tolna út 2/1.
 75/417-039.
Nyitvatartás: péntek: 13.00–14.30.

Simontornya (hétvége) - Kapinya Gyógyszertár

Templom u. 5. 

74/486-032. 

Nyitvatartás: 8.00-12.00.

Szekszárd – Hársfa Patika
Széchenyi u. 30.  
74/511-580
Nyitvatartás: péntek, szombat: 20.00–22.00. vasárnap: 19.00-22.00.

Tamási – Fagyöngy Gyógyszertár
Móricz Zs. Ltp. 8.
74/471-308
Nyitvatartás: péntek: 17.00–21.00. szombat: 12.00-14.30. vasárnap. 8.00-14.30. 

Tolna – Salvia Gyógyszertár
Bajcsy-Zs. u. 27.
74/440-516
Nyitvatartás: péntek: 18.00–21.00. szombat: 12.00-14.30. vasárnap: 8.00-14.30. 


Fogászati ügyelet 
Szekszárd, Szent István tér 18. Tel.: 74/315-454 – szombat és vasárnap 8:00–14:00. Csak a kijelölt települések, Szekszárd, Harc, Sióagárd, Szálka és Őcsény lakói vehetik igénybe térítésmentesen. 


Állatorvosi ügyelet 

Állatorvosi ügyelet 

 

