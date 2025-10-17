36 perce
Orvosi ügyletek a hétvégén – itt a településenkénti lista!
Közzétesszük a hétvégén elérhető orvosi ügyeleteket 2025. október tizenhetedike péntektől vasárnapig. Íme a hétvégi orvosi ügyelet.
Tolna vármegye, hétvégi orvosi ügyelet, 2025. október.
Hétvégi orvosi ügyelet
Bármely ügyeleti ellátóhely szabadon felkereshető.
- Bonyhád, Tamási, Tolna: hétköznap 16.00–22.00, hétvégén és ünnepnapon 8.00–14.00
- Dombóvár, Paks, Szekszárd: hétköznap 16.00–másnap 8.00, hétvégén és ünnepnapon 8.00–8.00.
- Gyermekorvosi ügyelet: hétköznap 16.00–22.00, hétvégén és ünnepnapon 8.00–20.00.
- Központi telefonszám: 1830
Ügyeleti helyszínek és elérhetőségek:
- Szekszárd (felnőtt és gyermek): Ybl Miklós u. 1.
- Bonyhád: Bajcsy-Zs. u. 29.
- Dombóvár: Kórház u. 39–41.
- Paks: Tolnai u. 2.
- Tamási: Dózsa Gy. út 18–22.
- Tolna: Garay u. 6.
Gyógyszertári ügyelet
Részletes lista a hétvégi gyógyszertári nyitvatartásokról Bonyhád, Dombóvár, Paks, Szekszárd, Simontornya, Tamási és Tolna településeken.
Bonyhád – Aranysas Gyógyszertár
Szabadság tér 8/33.
74/451-832
Nyitvatartás: péntek, szombat: 19.00–21.00. vasárnap: 8.00-21.00.
Dombóvár (péntek, szombat) – Korona Gyógyszertár
Rákóczi u. 71/E
74/565-178
Nyitvatartás: 20.00–22.30
Paks (péntek, szombat) – BENU Gyógyszertár Paks TESCO
Tolna út 2/1.
75/417-039.
Nyitvatartás: péntek: 19.00-22.30. szombat: 13.00-14.30.
Paks (szombat) – Arany Kígyó Gyógyszertár
Dózsa Gy. u. 77.
75/511-251.
Nyitvatartás: 19.00-22.30.
Simontornya (vasárnap) – Kapinya Gyógyszertár
Templom u. 5.
74/486-032.
Nyitvatartás: 8.00-12.00.
Szekszárd – BENU Gyógyszertár Szekszárd Balassa (INTERSPAR)
Tartsay u. 9.
74/510-718
Nyitvatartás: péntek, szombat: 20.00–22.00. vasárnap: 19.00-22.00.
Tamási – Dám Gyógyszertár
Szabadság u. 56.
74/673-686
Nyitvatartás: péntek, szombat: 17.00–21.00. vasárnap: 8.00-14.30.
Tolna – Tilia Gyógyszertár
Alkotmány u. 24.
74/440-516
Nyitvatartás: péntek, szombat: 18.00–21.00. vasárnap: 8.00-14.30.
A gyógyszerekről, melyeket a háziorvosok sem írhatnak fel itt olvashatnak.
Fogászati ügyelet
Szekszárd, Szent István tér 18. Tel.: 74/315-454 – vasárnap 8:00–14:00. Csak a kijelölt települések, Szekszárd, Harc, Sióagárd, Szálka és Őcsény lakói vehetik igénybe térítésmentesen. Október 18-a szombat munkanap.
Állatorvosi ügyelet
Hatósági állatorvosi szolgálat 2025. október 18-án 12 órától 20-án 8 óráig:
Dr. Fenyvesi Kornél Tel.: 0630/779-4486 (Bonyhád, Szekszárd, Tolna, Paks járások)
Ribányi Andrea Tel.: 0630/996-9143 (Tamási, Dombóvári járások)
- Dunaföldvár: Túri Állatkórház – 0–24 órás készenlét: 0630/209-6096.
Új orvosoknak köszönhetően rövidülnek a várólisták Pakson, erről itt olvashat.