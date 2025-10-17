október 17., péntek

Sürgős esetben

13 perce

Orvosi ügyletek a hétvégén – itt a településenkénti lista!

Címkék#október#2025#hétvégi állatorvosi ügyelet#orvosi ügyelet

Közzétesszük a hétvégén elérhető orvosi ügyeleteket 2025. október tizenhetedike péntektől vasárnapig. Íme a hétvégi orvosi ügyelet.

Brunner Mónika

Tolna vármegye, hétvégi orvosi ügyelet, 2025. október. 

Ez a Tolna vármegyei hétvégi orvosi ügyelet 2025. október tizenhetedike péntektől október huszadika hétfőig. A gyógyszertári, a fogászati és az állatorvosi ügyelet is elérhető
Ez a Tolna vármegyei hétvégi orvosi ügyelet 2025. október tizenhetedike péntektől október huszadika hétfőig. A gyógyszertári, a fogászati és az állatorvosi ügyelet is elérhető 
Fotó: Shutterstock

Hétvégi orvosi ügyelet

Bármely ügyeleti ellátóhely szabadon felkereshető.

  • Bonyhád, Tamási, Tolna: hétköznap 16.00–22.00, hétvégén és ünnepnapon 8.00–14.00
  • Dombóvár, Paks, Szekszárd: hétköznap 16.00–másnap 8.00, hétvégén és ünnepnapon 8.00–8.00.
  • Gyermekorvosi ügyelet: hétköznap 16.00–22.00, hétvégén és ünnepnapon 8.00–20.00.
  • Központi telefonszám: 1830

Ügyeleti helyszínek és elérhetőségek:

  • Szekszárd (felnőtt és gyermek): Ybl Miklós u. 1.
  • Bonyhád: Bajcsy-Zs. u. 29.
  • Dombóvár: Kórház u. 39–41.
  • Paks: Tolnai u. 2.
  • Tamási: Dózsa Gy. út 18–22.
  • Tolna: Garay u. 6.

Gyógyszertári ügyelet 

Részletes lista a hétvégi gyógyszertári nyitvatartásokról Bonyhád, Dombóvár, Paks, Szekszárd, Simontornya, Tamási és Tolna településeken. 

Bonyhád – Aranysas Gyógyszertár
Szabadság tér 8/33.
74/451-832
Nyitvatartás: péntek, szombat: 19.00–21.00. vasárnap: 8.00-21.00. 

Dombóvár (péntek, szombat) – Korona Gyógyszertár
Rákóczi u. 71/E
74/565-178
Nyitvatartás: 20.00–22.30

Paks (péntek, szombat) – BENU Gyógyszertár Paks TESCO
Tolna út 2/1. 
 75/417-039.
Nyitvatartás: péntek: 19.00-22.30. szombat: 13.00-14.30. 

Paks (szombat) – Arany Kígyó Gyógyszertár 
Dózsa Gy. u. 77.
 75/511-251.
Nyitvatartás: 19.00-22.30.

Simontornya (vasárnap) – Kapinya Gyógyszertár
Templom u. 5. 
74/486-032.
Nyitvatartás: 8.00-12.00. 

Szekszárd – BENU Gyógyszertár Szekszárd Balassa (INTERSPAR)
Tartsay u. 9. 
74/510-718
Nyitvatartás: péntek, szombat: 20.00–22.00. vasárnap: 19.00-22.00. 

Tamási – Dám Gyógyszertár
Szabadság u. 56. 
74/673-686
Nyitvatartás: péntek, szombat: 17.00–21.00. vasárnap: 8.00-14.30. 

Tolna – Tilia Gyógyszertár
Alkotmány u. 24. 
74/440-516
Nyitvatartás: péntek, szombat: 18.00–21.00. vasárnap: 8.00-14.30. 

 

Fogászati ügyelet 
Szekszárd, Szent István tér 18. Tel.: 74/315-454 –  vasárnap 8:00–14:00. Csak a kijelölt települések, Szekszárd, Harc, Sióagárd, Szálka és Őcsény lakói vehetik igénybe térítésmentesen. Október 18-a szombat munkanap.


Állatorvosi ügyelet 

Hatósági állatorvosi szolgálat 2025. október 18-án 12 órától 20-án 8 óráig: 

Dr. Fenyvesi Kornél Tel.: 0630/779-4486 (Bonyhád, Szekszárd, Tolna, Paks járások)

Ribányi Andrea Tel.: 0630/996-9143 (Tamási, Dombóvári járások) 

 

 

