Figyelj rá, mert egy apró hiba miatt ugorhat a hitelképességed

A pénzintézet munkatársai gyakran találkoznak azzal, hogy valaki azonnal szeretne megvenni egy autót vagy lakást, ehhez hitelre lenne szüksége. Ilyenkor vizsgálják a hitelképességet, vagyis az igazolt jövedelmet. De nem elég a hitelt felvenni, azt pontosan törleszteni is kell.

Ha van megfelelő összegű jövedelmed, könnyű a hitelképességet megszerezni, de elég egy késedelmes fizetés, máris „rossz adós” lehetsz

Forrás: money.hu

A hitelképességet könnyű elveszíteni, és ez sokba kerül

A késedelmi kamatot a bank a megcsúszás első napjától számolja, és mértékét a Magyar Nemzeti Bank szabályozza. Jelenleg ez legfeljebb a szerződésben szereplő ügyleti kamat másfélszerese lehet, amit további 3 százalékponttal növelhetnek – de nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a személyi kölcsön késedelmi kamat akár 30,25 százalék is lehet, hiszen a jegybanki alapkamat 2025-ben 6,25 százalék – írta a hóvége.hu

Az idei év januárjától az MNB adatai alapján a személyi kölcsönök átlagos kamatlába 16,16 százalékra mérséklődött. Ennek az átlagos kamatlábnak a másfélszerese 24,24%, és további 3 százalékponttal növelve, akár még a 27,24%-ot is elérheti a késedelmi kamat mértéke. A lélektani határ pedig a 30,25 százalék, ezt azonban ritkábban alkalmazzák a bankok.

Ehhez jönnek még az adminisztratív díjak: minden felszólító levélért több ezer forintot számíthat fel a bank, a hátralék kezelése és az adminisztráció szintén költséget jelenthet, egyes intézmények akár személyes megkeresés díját is felszámolják.

Központi Hitelinformációs Rendszer: a rossz adós cím sokba kerül

Aki legalább a minimálbér összegével (2025-ben 193 382 forinttal) tartozik 90 napon túl, automatikusan negatív státusszal kerül a KHR (Központi Hitelinformációs Rendszer) adatbázisba. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy „rossz adósként” tartják nyilván.

Az aktív negatív státuszú adós nem kaphat semmilyen új hitelt, se személyi kölcsönt, se lakáshitelt. Ha valaki rendezi a tartozását, akkor passzív státuszba kerül, de így is legalább egy évig a listán marad. Akik kedvezménnyel zárják le a tartozásukat, akár öt évig, a teljesen rendezetlen esetek pedig tíz évig is nyilvántartásban maradhatnak.

Vagyis egy néhány hónapos csúszás a törlesztéssel évekre kizárhat a hitelpiacról – még akkor is, ha utólag minden tartozást kifizettél.

Ha előre látod, hogy gond lesz a törlesztéssel, a legrosszabb, amit tehetsz, az a hallgatás. Lehetőség van türelmi idő kérésére, amivel átmenetileg csökkenthetők a terhek – de ezt csak akkor engedélyezik, ha időben jelzed a problémát. A futamidő hosszabb lesz, de elkerülhető a késedelmi kamatok fizetése és a KHR-be kerülés.