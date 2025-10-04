október 4., szombat

Ferenc névnap

A Hóci parti piacon nyereményjátékkal hálálják meg a vásárlók hűségét

Nagy újdonsággal készülnek a vásárlók számára a következő, október 12-i Hóci parti piacon. Pontgyűjtő akció indul, amely később értékes ajándékokat érhet.

Révészné Hanol Erzsébet

HűHó, vagyis Hűséges Hócis elnevezéssel pontgyűjtő rendszert vezet be a Hóci parti termelői és közösségi piac. Így az október 12-i, Őszi Vibe Piactól kezdve lehet gyűjteni a virtuális pontokat, amelyeket aztán ajándékra lehet váltani.

A következő Hóci parti piacon már HűHó is várja a vásárlókat
Forrás:  Facebook

Ehhez a vásárlás után el kell tenni a nyugtát, amelyeket aztán a HűHó-s standnál virtuális pontokra váltanak. Ezek egyenlege telefonon vagy számítógépen is követhető lesz, és a különböző szintek elérése során különböző ajándékokkal, kuponokkal és egyéb jutalmakkal, év végi nyereményjátékkal jutalmazzák hűséget.

 

