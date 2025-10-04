A Hóci parti piacon nyereményjátékkal hálálják meg a vásárlók hűségét

HűHó, vagyis Hűséges Hócis elnevezéssel pontgyűjtő rendszert vezet be a Hóci parti termelői és közösségi piac. Így az október 12-i, Őszi Vibe Piactól kezdve lehet gyűjteni a virtuális pontokat, amelyeket aztán ajándékra lehet váltani.

A következő Hóci parti piacon már HűHó is várja a vásárlókat

Forrás: Facebook

Ehhez a vásárlás után el kell tenni a nyugtát, amelyeket aztán a HűHó-s standnál virtuális pontokra váltanak. Ezek egyenlege telefonon vagy számítógépen is követhető lesz, és a különböző szintek elérése során különböző ajándékokkal, kuponokkal és egyéb jutalmakkal, év végi nyereményjátékkal jutalmazzák hűséget.