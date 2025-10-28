21 perce
Paks jeles alakja már nem érhette meg, hogy átvegye a rangos kitüntetést
Sokoldalú ember volt, akinek munkásságát és közösségformáló erejét áthatotta az alkotás szenvedélye és a kultúra iránti szolgálat alázata. Az október elején elhunyt Horányi Györgyöt Pro Urbe kitüntetéssel ismerte el a paksi önkormányzat.
Pro Urbe kitüntetésben részesült Paks október 23-i ünnepségén Horányi György költő, pedagógus, közéleti ember, színész, előadóművész. Az elismerést azonban már nem vehette át, életének 78. évében, október 7-én elhunyt. Méltatásában kiemelték, hogy munkásságát és közösségformáló erejét áthatotta az alkotás szenvedélye és a kultúra iránti szolgálat alázata.
Életet vitt egy tetszhalott intézménybe
Pályája kezdete 1973-ra nyúlik vissza, amikor a paksi Ifjúsági és Úttörőház vezetőjeként egy tetszhalott állapotban lévő intézményt töltött meg élettel: szakkörök, klubok, irodalmi estek, koncertek, bálok, kiállítások pezsgő helyszíne lett. Munkájával nemcsak a fiatalságot szólította meg, hanem hidat épített generációk, emberek, művészetek között. Aktív tagja volt a Dunamenti Ifjúsági Találkozó (DFT) szervezőcsapatának.
Horányi György a kultúrát szolgálta, bárhol is dolgozott
Aztán 1980 és 1986 között Pusztahencsén tanított, majd a művelődési ház és könyvtár vezetőjeként a település kulturális életét formálta. Később, 1986-tól 1993-ig az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium kollégiumának igazgatója volt, ahol a tanulók iskolán kívüli tevékenységét is szervezte, és nagyban elősegítette, hogy szabadidejüket a kultúra és a sport töltse ki.
A rendszerváltás után a város közéletében is szerepet vállalt: 1990-től 1994-ig az első szabadon választott paksi képviselő-testület tagja volt. A közéleti szereplés számára nem a hatalom gyakorlásáról, hanem a köz javáért végzett munkáról szólt, az egységről, a dialógusról és a város érdekeinek következetes képviseletéről.
Írt, szavalt, előadott
Pályája későbbi szakaszában egyre inkább az irodalom határozta meg munkásságát. Versei, kisprózái a hazaszeretet, a szabadság utáni vágy, a krisztusi hit és a tiszta emberi kapcsolatok mély lélektani igényét hordozzák. Írásait erős kritikai él jellemzi, amellyel azonban nem megosztani, hanem ébreszteni akart. Öt önálló kötete jelent meg, köztük egy meseregény. Több színtársulat aktív tagjaként számos szerepben bizonyított a színpadon, miközben a Versben élve című, Csokonaitól Pilinszkyig ívelő versszínházi estjével újfajta kapcsolatot alakított ki a közönséggel. Előadásokat tartott iskolákban, könyvtárakban. Előadásai között szerepelt Karinthy Frigyes, Örkény István és Tabi László fanyar humorú egyperceseiből összeállított estje.
A kitüntetést fia, ifj. Horányi György vette át.