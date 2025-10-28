Paks jeles alakja már nem érhette meg, hogy átvegye a rangos kitüntetést

Horányi György a kultúrát szolgálta, bárhol is dolgozott

Aztán 1980 és 1986 között Pusztahencsén tanított, majd a művelődési ház és könyvtár vezetőjeként a település kulturális életét formálta. Később, 1986-tól 1993-ig az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium kollégiumának igazgatója volt, ahol a tanulók iskolán kívüli tevékenységét is szervezte, és nagyban elősegítette, hogy szabadidejüket a kultúra és a sport töltse ki.

A rendszerváltás után a város közéletében is szerepet vállalt: 1990-től 1994-ig az első szabadon választott paksi képviselő-testület tagja volt. A közéleti szereplés számára nem a hatalom gyakorlásáról, hanem a köz javáért végzett munkáról szólt, az egységről, a dialógusról és a város érdekeinek következetes képviseletéről.

Az elismerést fia, ifj. Horányi György vette át az október 23-i ünnepségen. Fotó: Molnár Gyula

Írt, szavalt, előadott

Pályája későbbi szakaszában egyre inkább az irodalom határozta meg munkásságát. Versei, kisprózái a hazaszeretet, a szabadság utáni vágy, a krisztusi hit és a tiszta emberi kapcsolatok mély lélektani igényét hordozzák. Írásait erős kritikai él jellemzi, amellyel azonban nem megosztani, hanem ébreszteni akart. Öt önálló kötete jelent meg, köztük egy meseregény. Több színtársulat aktív tagjaként számos szerepben bizonyított a színpadon, miközben a Versben élve című, Csokonaitól Pilinszkyig ívelő versszínházi estjével újfajta kapcsolatot alakított ki a közönséggel. Előadásokat tartott iskolákban, könyvtárakban. Előadásai között szerepelt Karinthy Frigyes, Örkény István és Tabi László fanyar humorú egyperceseiből összeállított estje.

