A szeretet, amit adott nem múlik – a Művészetek Házában búcsúztak Hortai Tamástól (galéria)

Egy-egy szál fehér virággal érkeztek szombaton délelőtt a Művészetek Házába a gyászolók, hogy búcsút vegyenek Hortai Tamás búvároktatótól, az Óceán Könnyűbúvár Sportegyesület alapítójától és elnökétől, a Gemenc Mentőcsoport önkéntes mentőbúvárától. Hortai Tamás életének 60. évében, tragikus hirtelenséggel hunyt el szeptember végén. – Annál nagyobb az űr, amit eltávozott szerettünk hagy, minél értelmetlenebb a halála – fogalmazott búcsúbeszédében Horgász Dezső, majd hozzátette: akit igazán szeretünk, halála után sem hagy magunkra bennünket.

A Művészetek Házában emlékeztek Hortai Tamásra

Fotó: Mártonfai Dénes

A családja volt a mindene

Felidézve az alakját elmondta, hogy Hortai Tamás minden gondolata a családja körül forgott. Élete szerelme, felesége, Lilla és gyermekeik, Emett, Mia és Bence körül. Igazi apa volt a szó legnemesebb értelmében, támasz, példakép, biztonság. A család pedig az otthont, a horgonyt, a biztonságot jelentette számára.

Az űr, amit hagyott tele van emlékekkel

Fotó: Mártonfai Dénes

Bajtárs volt, akire minden helyzetben lehetett számítani

Munkájában, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság fegyveres biztonsági őr szolgálatának őrparancsnokaként is a rend, az emberség, a hivatástudat vezérelte. Nemcsak parancsnok volt, hanem bajtárs, akire minden helyzetben lehetett számítani. Szabadidejében a búvárkodásnak élt. Az Óceán Könnyűbúvár Sportegyesület alapítójaként oktatott, és sokaknak segített felfedezni a víz alatti csodákat, a Gemenc Mentőcsoport önkéntes mentőbúvárjaként pedig számtalan mentésben részt vett. Elhivatottságát és szakmai munkáját több elismeréssel méltatták, köztük a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának főigazgatói ajándéktárgyával, illetve 2009-ben megkapta a szekszárdi önkormányzat Közjóért kitüntető díját.