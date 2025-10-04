október 4., szombat

Megemlékezés

30 perce

A szeretet, amit adott nem múlik – a Művészetek Házában búcsúztak Hortai Tamástól (galéria)

Címkék#Hortai Tamás#emlék#család

Családtagok, barátok, munkatársak tartottak megemlékezést szombaton Szekszárdon, a Művészetek Házában. Az élete 60. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt Hortai Tamás emléke előtt tisztelegtek.

Révészné Hanol Erzsébet

Egy-egy szál fehér virággal érkeztek szombaton délelőtt a Művészetek Házába a gyászolók, hogy búcsút vegyenek Hortai Tamás búvároktatótól, az Óceán Könnyűbúvár Sportegyesület alapítójától és elnökétől, a Gemenc Mentőcsoport önkéntes mentőbúvárától. Hortai Tamás életének 60. évében, tragikus hirtelenséggel hunyt el szeptember végén. – Annál nagyobb az űr, amit eltávozott szerettünk hagy, minél értelmetlenebb a halála – fogalmazott búcsúbeszédében Horgász Dezső, majd hozzátette: akit igazán szeretünk, halála után sem hagy magunkra bennünket.

Hortai Tamásra emlékeztek
A Művészetek Házában emlékeztek Hortai Tamásra
Fotó: Mártonfai Dénes

A családja volt a mindene

Felidézve az alakját elmondta, hogy Hortai Tamás minden gondolata a családja körül forgott. Élete szerelme, felesége, Lilla és gyermekeik, Emett, Mia és Bence körül. Igazi apa volt a szó legnemesebb értelmében, támasz, példakép, biztonság. A család pedig az otthont, a horgonyt, a biztonságot jelentette számára.

Az űr, amit hagyott tele van emlékekkel
Fotó: Mártonfai Dénes

Bajtárs volt, akire minden helyzetben lehetett számítani

Munkájában, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság fegyveres biztonsági őr szolgálatának őrparancsnokaként is a rend, az emberség, a hivatástudat vezérelte. Nemcsak parancsnok volt, hanem bajtárs, akire minden helyzetben lehetett számítani. Szabadidejében a búvárkodásnak élt. Az Óceán Könnyűbúvár Sportegyesület alapítójaként oktatott, és sokaknak segített felfedezni a víz alatti csodákat, a Gemenc Mentőcsoport önkéntes mentőbúvárjaként pedig számtalan mentésben részt vett. Elhivatottságát és szakmai munkáját több elismeréssel méltatták, köztük a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának főigazgatói ajándéktárgyával, illetve 2009-ben megkapta a szekszárdi önkormányzat Közjóért kitüntető díját.

A szeretet, amit adott nem múlik – a Művészetek Házában búcsúztak Hortai Tamástól

Fotók: Mártonfai Dénes

Hortai Tamás a csendes erőt képviselte

Nem a szavak, hanem a tettek embere volt. A csendes erő, akinek nemcsak az emberekhez, hanem az állatokhoz is volt szíve. Az űr, amit maga után hagyott, tele van emlékekkel. Alakja velünk marad a családjában, a munkatársaiban, tanítványaiban, barátaiban, a mentésekben, a búvárpalackokban, a tenger minden hullámában. A szeretet, amit adott, nem múlik le. A megemlékezés legtorokszorítóbb pillanatai voltak, amikor egy gyermeki hang azt kérdezte: apa, hogy vagy? Majd így folytatta: a Mennyország még szebb lett tőled, ott már nem fáj semmi, és ott tovább élsz.

A szeretet, amit adott nem múlik el
Fotó: Mártonfai Dénes

Segített, amiben tudott

Hortai Tamás emlékének mi, a sajtómunkatársai is hálás szívvel adózunk. Bátran kereshettük őt, akár egy vízi balesetről, akár a vízbiztonságról vagy a biztonságos jégre menetelről volt szó, mindig készséggel állt rendelkezésünkre, hiszen fontosnak tartotta az ismeretterjesztést és a tudatosítást.

 

