Horváth István: hála és tisztelet az időseknek

Az idősek világnapján köszöntöttük Szekszárd szépkorú polgárait – írta Facebook-bejegyzésében Horváth István, a szekszárdi térség országgyűlési képviselője. – Szekszárd idén is méltó módon ünnepelt: zenével, műsorral és közösségi élménnyel – megköszönve mindazt, amit tettek és tesznek a mai napig a városért. Ez a nap különleges alkalom arra, hogy kifejezzük megbecsülésünket mindazok iránt, akik egy életen át dolgoztak családjukért, közösségükért. A nyugdíjas polgárok élettapasztalata, bölcsessége és kitartása példa mindannyiunk számára. Tisztelet, hála és szeretet jár nekik – nemcsak ma, hanem minden nap.

Horváth István köszönti a város időseit

Forrás: Facebook