Horváth István: Töltsük ki a nemzeti konzultációt, hogy megvédhessük a magyar családokat és a magyar jövőt! – videóval

Horváth István országgyűlési képviselő legújabb Facebook-videójában a nemzeti konzultáció kitöltésére buzdította a magyar embereket. Mint fogalmazott, Magyarországon működik Európa legnagyobb, adókedvezményen alapuló családtámogatási programja, emellett hazánkban az egyik legalacsonyabb a személyi jövedelemadó és a társasági adó, valamint a legalacsonyabb rezsiköltségek is a magyar családokat segítik.

A politikus hangsúlyozta: a nemzeti konzultáció célja, hogy megvédjük ezeket az értékeket, és ne engedjünk a brüsszeli nyomásnak, amely adóemeléseket szorgalmaz Magyarországon.

A képviselő arra kér mindenkit, hogy töltse ki és küldje vissza a nemzeti konzultációs ívet, ezzel is kifejezve támogatását a magyar kormány mellett. „Mi, magyarok nem akarjuk finanszírozni a háborút – békét akarunk Európában, békét akarunk Magyarországon” – zárta üzenetét.