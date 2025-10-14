Hosszú órákra áram nélkül maradnak az itt élők – ezt a négy falut érinti

Tolna vármegyében ismét több helyen lesz áramszünet optikai hálózat telepítése miatt. A kisszékelyi önkormányzat a közösségi médiában jelentette be, hogy 2025. november hetedikén és tizenkettedikén reggel nyolc órától délután négy óráig Udvari, Kisszékely, Nagyszékely, Miszla területén lesz tervezett áramszünet.