Huszonhárom év – ugyanaz a hit

23 évvel ezelőtt álltam először Orbán Viktorral egy színpadon ugyanitt, a Kossuth téren 2002. április 13-án szombaton. Az akkori választások második fordulójára készültünk, pontosan tudva: szinte csak matematikai esély maradt már arra, hogy megfordítsuk az első forduló eredményeit. Végül hajszál híján, de nem sikerült... – írja Rákay Philip.

Orbán Viktor és Rákay Philip a színpadon

Fotó: Besenyei Gergely / Forrás: Facebook

– A Fidesz akkor elveszítette a választásokat. Én pedig, aki akkor korosztályának egyik legsikeresebb, évről-évre különböző médiadíjakkal elhalmozott fiatal műsorvezetője voltam, hirtelen ellenséggé, egy tehetségtelen senkivé váltam sokak szemében, s azonnal kegyvesztett is lettem az akkori – szinte kizárólag balosok által tulajdonolt és vezetett – médiavilágban. Semmit sem bántam meg, ma is pont ugyanígy döntenék – hangsúlyozza.

– Az a nagygyűlés ugyanis – és mindaz, ami ott elkezdődött – sokunk meghatározó élménye marad, amíg csak élünk. Nem pusztán azért, mert a rendszerváltoztatás időszakának nagy utcai demonstrációi után először vett részt ekkora tömeg egy politikai gyűlésen, hanem mert végérvényesen itt talált egymásra a polgári, nemzeti jobboldal, s azóta sem tévesztjük szem elől egymást. A Kossuth téri nagygyűlés élményéből született aztán a Polgári Körök elindításának ötlete, majd országos hálózata, és rengeteg közös élmény – gyűlések, találkozások, kulturális estek –, amelyekkel egymásban tartottuk a lelket 2002 és 2010 között, létrehozva egy örök szövetséget, egy soha fel nem számolható közösséget a patrióta világban.