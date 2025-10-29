4 órája
Huszonhárom év – ugyanaz a hit
Rákay Philip, szekszárdi kötődésű médiaszemélyiség az október 23-ai központi ünnepség műsorvezetője nosztalgikus, érzelmes posztot tett közzé a megemlékezés után.
23 évvel ezelőtt álltam először Orbán Viktorral egy színpadon ugyanitt, a Kossuth téren 2002. április 13-án szombaton. Az akkori választások második fordulójára készültünk, pontosan tudva: szinte csak matematikai esély maradt már arra, hogy megfordítsuk az első forduló eredményeit. Végül hajszál híján, de nem sikerült... – írja Rákay Philip.
– A Fidesz akkor elveszítette a választásokat. Én pedig, aki akkor korosztályának egyik legsikeresebb, évről-évre különböző médiadíjakkal elhalmozott fiatal műsorvezetője voltam, hirtelen ellenséggé, egy tehetségtelen senkivé váltam sokak szemében, s azonnal kegyvesztett is lettem az akkori – szinte kizárólag balosok által tulajdonolt és vezetett – médiavilágban. Semmit sem bántam meg, ma is pont ugyanígy döntenék – hangsúlyozza.
– Az a nagygyűlés ugyanis – és mindaz, ami ott elkezdődött – sokunk meghatározó élménye marad, amíg csak élünk. Nem pusztán azért, mert a rendszerváltoztatás időszakának nagy utcai demonstrációi után először vett részt ekkora tömeg egy politikai gyűlésen, hanem mert végérvényesen itt talált egymásra a polgári, nemzeti jobboldal, s azóta sem tévesztjük szem elől egymást. A Kossuth téri nagygyűlés élményéből született aztán a Polgári Körök elindításának ötlete, majd országos hálózata, és rengeteg közös élmény – gyűlések, találkozások, kulturális estek –, amelyekkel egymásban tartottuk a lelket 2002 és 2010 között, létrehozva egy örök szövetséget, egy soha fel nem számolható közösséget a patrióta világban.
A Szekszárdról indult híresség mentette meg Jókai Mór síremlékét
23 év bizony nagy idő. Az embert akarva, akaratlan elfogja valamiféle nosztalgia, így persze engem is. Eszembe jut az első személyes találkozásom Orbán Viktorral az Országházban, a miniszterelnöki dolgozószobában, eszembe jut, hogy életem első, igazán meghatározó közéleti élménye gimnazistaként az ő 1989-ben, a Hősök terén elmondott, lázadó beszéde volt, eszembe jutnak közös országjárásaink – ahogy sok tízezer kilométert ültünk egymás mellett az autóban –, nem feledem a közös küzdelmeinket mindenféle nehéz politikai- és kampányszituációkban, s eszembe jutnak hosszú beszélgetéseink, és az is, hogy az elmúlt 23 évben hányszor hallottam őt rajongva beszélni a hazánkról és rólunk, magyarokról – idézi fel emlékeit Rákay Philip.
– Ezért álltam mellette a színpadon tegnap is. Nem pénzért, nem pozícióért, nem a szereplés lehetőségéért. Túl vagyok mindegyiken, egyik sem izgat már...
Tűnjön bár túl patetikusnak, vállalom: a hazánk ügyéért álltam ott tegnap, ahogy Ti is mindannyian, PATRIÓTÁK!