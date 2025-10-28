Időközi önkormányzati választás: fűtéstámogatást szavaztak meg a településen

Tolnanémediben december hetedikén időközi önkormányzati választást tartanak, miután a képviselő-testület korábban feloszlott. A feloszlás előtti időszakban döntöttek arról, hogy idén nem osztanak szociális tűzifát. Azóta azonban újabb történések vették kezdetüket. Bejelentették, hogy október huszadikán testületi ülésen döntést hoztak, és a lakosság számára lehetőséget biztosítanak tüzelőanyag-támogatás igénylésére, valamint élelmiszercsomag támogatásra is. A fűtéstámogatás igényléséhez szükséges kérelem formanyomtatványát november negyedike és tizenhetedike között lehet átvenni és benyújtani a hivatalba. A szociális intézkedések mellett a gyerekek sem maradnak ki az ünnepi készülődésből: az elmúlt évekhez hasonlóan idén is kapnak Mikulás-csomagot.