Nem tudtak konszenzusra jutni

4 órája

Újabb testület oszlott fel! Tolnanémediben is időközi választást írtak ki

Feloszlott Tolnanémedi képviselő-testülete. A községben 2025. december hetedikén tartanak időközi önkormányzati választást, tudatja a Nemzeti Választási Iroda (NVI).

Brunner Mónika

Úgy tudjuk, a képviselő-testület a képviselők közötti együttműködés hiányában oszlott fel. A képviselők nem tudtak konszenzusra jutni fontos ügyekben. A Tolnanémedi időközi önkormányzati választás 2025 decemberében sok mindenre választ adhat. 

Információink szerint Tolnanémedi képviselő-testülete körülbelül egy hónapja oszlott fel. A községben 2025. december hetedikén tartanak időközi önkormányzati választást, tudatja a Nemzeti Választási Iroda (NVI).
Képernyőkép a Nemzeti Választási Iroda (NVI) hivatalos oldaláról. Tolnanémediben 2025. december hetedikén tartják meg az időközi önkormányzati választás Fotó: MW 

Időközi önkormányzati választás Tolnanémediben 

Az NVI honlapján így szerepelteti a választás okát: feloszlás. A választás típusa: polgármester-választás. A szavazás helyszíne a Tolnanémedi Községháza, itt adhatják le voksaikat a választópolgárok. Mozgóurna igénylésére is van lehetőség, különösen azok számára, akik egészségi állapotuk vagy mozgáskorlátozottságuk miatt nem tudnak személyesen megjelenni a szavazóhelyiségben. 

A 2024-es önkormányzati választáson újra Vigh László, a Fidesz-KDNP jelöltje nyerte el a polgármesteri tisztséget. A képviselő-testület tagjai között független és a Cigány Közösségek Szövetsége (CiKöSz) színekben induló jelöltek kaptak mandátumot: Gergály Imre (CiKöSz), Gölöncsér László, Oroszi László és Szabó Ilona (függetlenek). Egyelőre nem tudni, hogy a képviselőtestület tagjai miért nem tudtak együtt dolgozni. 

A decemberi időközi önkormányzati választás új lehetőséget teremt a település számára. A jelöltek névsora egyelőre nem ismert. 

Részlet a Nemzeti Választási Iroda hivatalos oldaláról 2025. október tizenhatodikán Fotó: MW 

Időközi önkormányzati választások 

Az időközi önkormányzati választások olyan rendkívüli voksolások, amelyeket akkor írnak ki, ha például egy település képviselő-testülete feloszlik, vagy valamelyik tisztség betöltetlenné válik. Ezek a választások biztosítják, hogy a helyi közösség továbbra is képviselve legyen, és a település működése ne álljon le. Az időközi önkormányzati választásoknak fontos szerepük van a demokratikus folyamatok fenntartásában, hiszen lehetőséget adnak a lakosoknak, hogy új vezetőket válasszanak. Az időközi választás során a választópolgárok ismét kifejezhetik bizalmukat, vagy új irányt szabhatnak a település jövőjének. Ez különösen jelentős olyan helyzetekben, amikor a korábbi testület nem tudott hatékonyan együttműködni.

Nem is olyan régen, két településen, Bátaapátiban és Dunaszentgyörgyön is időközi választást tartottak. Előbbi faluban maradt a polgármester Koroknai Ernő Róbert, míg utóbbi településen Kirnyákné Balogh Mária helyett Májikné Németh Szilvia kapott bizalmat. 

 

