Digitális jogosítvány jön: az idősek sem ússzák meg!

Többször is írtunk arról, hogy új uniós normát fogadtak el, amely szerint az idősek jogosítványának meghosszabbítása továbbra is a tagállamok hatáskörében marad, ugyanakkor az új uniós irányelv lehetőséget ad arra, hogy a folyamatba a háziorvosokat is bevonják. De mit jelent ez a gyakorlatban, az idősek jogosítványa hogyan lesz érintett?

Idősek jogosítványa: erre is a 15 év érvényesség vonatkozik majd, az új uniós egységes norma szerint

Forrás: MW/illusztráció

Idősek jogosítványa: erre is a 15 év érvényesség vonatkozik

Az Európai Unió nemrégiben bejelentett új szabályozása alaposan átrendezi a jogosítványokkal kapcsolatos eddigi rendszert. Az egyik legnagyobb változás, hogy 2033-ra minden sofőr digitális formátumú jogosítványt kap, amely egységesen 15 évig lesz érvényes az összes tagállamban. Az új rendszer célja az adminisztráció egyszerűsítése és a közlekedésbiztonság javítása, de vajon mit jelent ez az idősebb sofőrök számára?

Az elfogadott szabályozás szerint bevezetik az egész unióban érvényes, egységes digitális vezetői engedélyt, amely az idősebb korosztály számára is kötelező lesz. Emellett döntés született arról, hogy 2033-tól a személyautóra és motorkerékpárra szóló jogosítványok egységesen 15 évig maradnak érvényesek.

A kötelező orvosi vizsgálatról azonban nem született központi előírás: minden ország maga határozhatja meg, hogy szükséges-e a meghosszabbításhoz orvosi alkalmassági vizsgálat, vagy elegendő a vezető önbevallása arról, hogy képes a biztonságos közlekedésre. A javaslat ugyanakkor lehetőséget – sőt bizonyos esetekben kötelezettséget – adna a háziorvosoknak, hogy jelezzék a hatóságok felé, ha egy betegük egészségi állapota miatt közúti kockázatot jelenthet. Magyarországon egyelőre nem ismert, milyen konkrét szabályozást vezetnek majd be.

Szigorúbb szabályok lesznek a kezdő járművezetők számára

Az idősebb sofőrökre vonatkozó külön korlátozásokat végül nem fogadták el: elutasították azt a javaslatot, amely szerint a 70 év felettiek jogosítványát ötévente kellett volna megújítani. Az új uniós irányelv ugyanakkor nemcsak a digitális engedély bevezetéséről rendelkezik, hanem szigorúbb előírásokat vezet be a kezdő járművezetők számára is: az első két évben szigorúbb közlekedési szabályok, például alacsonyabb sebességhatárok vonatkoznak majd rájuk a biztonságos vezetési gyakorlat kialakítása érdekében.