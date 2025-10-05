6 perce
Digitális jogosítvány jön: az idősek sem ússzák meg!
Az Európai Unió nemrégiben bejelentett új szabályozása alaposan átrendezi a jogosítványokkal kapcsolatos eddigi rendszert. A legnagyobb változás, hogy bevezetik az egész EU-ban érvényes, egységes digitális vezetői engedélyt, így az idősek jogosítványa is érintett lesz.
Többször is írtunk arról, hogy új uniós normát fogadtak el, amely szerint az idősek jogosítványának meghosszabbítása továbbra is a tagállamok hatáskörében marad, ugyanakkor az új uniós irányelv lehetőséget ad arra, hogy a folyamatba a háziorvosokat is bevonják. De mit jelent ez a gyakorlatban, az idősek jogosítványa hogyan lesz érintett?
Idősek jogosítványa: erre is a 15 év érvényesség vonatkozik
Az Európai Unió nemrégiben bejelentett új szabályozása alaposan átrendezi a jogosítványokkal kapcsolatos eddigi rendszert. Az egyik legnagyobb változás, hogy 2033-ra minden sofőr digitális formátumú jogosítványt kap, amely egységesen 15 évig lesz érvényes az összes tagállamban. Az új rendszer célja az adminisztráció egyszerűsítése és a közlekedésbiztonság javítása, de vajon mit jelent ez az idősebb sofőrök számára?
Az elfogadott szabályozás szerint bevezetik az egész unióban érvényes, egységes digitális vezetői engedélyt, amely az idősebb korosztály számára is kötelező lesz. Emellett döntés született arról, hogy 2033-tól a személyautóra és motorkerékpárra szóló jogosítványok egységesen 15 évig maradnak érvényesek.
A kötelező orvosi vizsgálatról azonban nem született központi előírás: minden ország maga határozhatja meg, hogy szükséges-e a meghosszabbításhoz orvosi alkalmassági vizsgálat, vagy elegendő a vezető önbevallása arról, hogy képes a biztonságos közlekedésre. A javaslat ugyanakkor lehetőséget – sőt bizonyos esetekben kötelezettséget – adna a háziorvosoknak, hogy jelezzék a hatóságok felé, ha egy betegük egészségi állapota miatt közúti kockázatot jelenthet. Magyarországon egyelőre nem ismert, milyen konkrét szabályozást vezetnek majd be.
Szigorúbb szabályok lesznek a kezdő járművezetők számára
Az idősebb sofőrökre vonatkozó külön korlátozásokat végül nem fogadták el: elutasították azt a javaslatot, amely szerint a 70 év felettiek jogosítványát ötévente kellett volna megújítani. Az új uniós irányelv ugyanakkor nemcsak a digitális engedély bevezetéséről rendelkezik, hanem szigorúbb előírásokat vezet be a kezdő járművezetők számára is: az első két évben szigorúbb közlekedési szabályok, például alacsonyabb sebességhatárok vonatkoznak majd rájuk a biztonságos vezetési gyakorlat kialakítása érdekében.
Jelenleg Magyarországon a háziorvosok döntenek arról, hogy valaki vezethet-e tovább, ám ez sokszor nem ad teljes képet, mondta több autóvezető oktató. Az orvosok ugyanis a rendelőben legfeljebb az alapvető egészségi állapotot tudják felmérni, de nem látják, hogyan viselkedik az illető a forgalomban. Több országban szigorúbb szabályok érvényesek az idősebb járművezetőkre. Van, ahol a 70 év felettieknek külön engedélyt kell kiváltaniuk ahhoz, hogy továbbra is volán mögé ülhessenek.
A szekszárdi szakoktató így látja az időskori autóvezetést
A témával kapcsolatban Magyar Lajos gépjárművezető-szakoktató hangsúlyozta: „Nem egyformán öregszünk meg. Vannak olyan idősek, akik még kiemelkedően jól reagálnak, míg másoknak a reflexei, mentális és fizikai állapota már nem teszi lehetővé a biztonságos közlekedést. A családnak és a háziorvosnak is óriási szerepe van abban, hogy mikor tegye le az illető a kocsikulcsot.”
– A válaszom tehát az, nem kell szigorúbb szabályokat hozni az idősebb sofőrök ellen, de nagy felelőssége van a háziorvosnak és a családnak abban, mikor tegye le a kocsikulcsot az érintett – mondta a szakoktató.