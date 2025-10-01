október 1., szerda

Malvin névnap

Ünnepelték az elődöket

2 órája

Életút, amelyből tanulhatunk – Dombóvár az idősek előtt tisztelgett (fotók)

Címkék#Dombóvár#Dr Csibi Krisztina#ünnepség#idősek#Pintér Szilárd

Több mint 703 millió 65 évnél idősebb ember él a Földön, és az elkövetkező évtizedekben a számuk világszerte növekedni fog. A jóslatok szerint számuk 2050-re elérheti az 1,5 milliárd főt. Az első idősek világnapja ünnepet1991. október 1-jén tartották meg , azóta szerte az országban évről évre megemlékeznek a szépkorúakról, így Dombóváron is.

Kutny Gábor

Ez a nap évről évre arra emlékeztet minket, hogy mennyire fontos az élet minden szakasza, és hogy az idősek generációjának tagjai nélkül közösségünk nem lenne ugyanaz – mondta ünnepi beszédében Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere. Beszélt arról, hogy az idősek tapasztalata, bölcsessége és élettörténete kincs, van mit tanulni azoktól, akik hosszú utat jártak be, és akik mindennapjaikkal, munkájukkal, gondoskodásukkal formálták Dombóvárt és a közösséget. A szépkorúak  történetei példaértékűek, és az a tudás, amelyet megosztanak a fiatalabb generációkkal, pótolhatatlan érték, mondta Dombóvár polgármestere. Kiemelte: a mai, gyorsan változó világban gyakran megfeledkezünk arról, mennyire fontos a szépkorúak tisztelete és megbecsülése. Ez a nap róluk szól, és jó alkalom arra, hogy kifejezzük hálánkat, figyelmünket és szeretetünket. Pintér Szilárd hozzátette, Dombóvár elkötelezett amellett, hogy mindenki, kortól függetlenül, biztonságban és megbecsülve élhessen a városban. – Az Önök jóléte és életminősége számunkra kiemelten fontos – hangsúlyozta. 

Pintér Szilád polgármester köszöntötte az ünnepelteket az idősek világnapi ünnepségen
Pintér Szilád polgármester köszöntötte az ünnepelteket az idősek világnapi ünnepségen. Fotó: Mártonfai Dénes/ Forrás:  MW

Az idősek ünnepe mindenki ünnepe

Dr. Csibi Krisztina, a térség országgyűlési képviselője arról szólt: az idősek nem csupán a múlt tanúi, hanem a jelen gazdagítói is. A feléjük irányuló szeretet nemcsak az ő életüket teszi szebbé, teljesebbé, hanem a miénket is gazdagítja. Az idősek ugyanis iránymutató bölcsességet, értékes tapasztalatokat, emlékek végtelen tárházát hordozzák magukban, a család és a közösség megtartó erejét testesítik meg. 

Éppen ezért, amikor figyelemmel, tisztelettel és hálával fordulunk feléjük, nemcsak kötelességet teljesítünk, hanem mi magunk is megajándékozottak leszünk. A szeretet és a megbecsülés, amit irántuk tanúsítunk, hidat épít a nemzedékek között, és ezzel lesz teljesebb az emberi élet. 

Az idősek világnapi ünnepségen dr. Csibi Krisztina
Az idősek világnapi ünnepségen dr. Csibi Krisztina azt mondta, aki szeretettel veszi körbe az időseket, az a saját jövőjére is tekintettel van
Fotó: Denes Martonfai / Forrás:  MW

– És ne feledjük el azt sem: aki szeretettel veszi körül az időseket, az a saját jövőjére is tekintettel van, hiszen tudja: a szépkorhoz egyszer mindannyian elérkezünk” – emelte ki. – Nagy öröm számomra, hogy  a napokban Bonyhádon, Dombóváron, Dalmandon is köszönthettem ezt a korosztályt, és megteszem még Értényben, Nagymányokon és Kisdorogon is. Számomra kisgyermekkorom óta fontosak az idősek. Minden alkalmat ünnepi pillanatként élek meg, amikor velük lehetek – zárta gondolatait dr. Csibi Krisztina.

Az idősek előtt tisztelgett Dombóvár

Fotók: Mártonfai Dénes

 

