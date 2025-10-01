Életút, amelyből tanulhatunk – Dombóvár az idősek előtt tisztelgett (fotók)

Ez a nap évről évre arra emlékeztet minket, hogy mennyire fontos az élet minden szakasza, és hogy az idősek generációjának tagjai nélkül közösségünk nem lenne ugyanaz – mondta ünnepi beszédében Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere. Beszélt arról, hogy az idősek tapasztalata, bölcsessége és élettörténete kincs, van mit tanulni azoktól, akik hosszú utat jártak be, és akik mindennapjaikkal, munkájukkal, gondoskodásukkal formálták Dombóvárt és a közösséget. A szépkorúak történetei példaértékűek, és az a tudás, amelyet megosztanak a fiatalabb generációkkal, pótolhatatlan érték, mondta Dombóvár polgármestere. Kiemelte: a mai, gyorsan változó világban gyakran megfeledkezünk arról, mennyire fontos a szépkorúak tisztelete és megbecsülése. Ez a nap róluk szól, és jó alkalom arra, hogy kifejezzük hálánkat, figyelmünket és szeretetünket. Pintér Szilárd hozzátette, Dombóvár elkötelezett amellett, hogy mindenki, kortól függetlenül, biztonságban és megbecsülve élhessen a városban. – Az Önök jóléte és életminősége számunkra kiemelten fontos – hangsúlyozta.

Pintér Szilád polgármester köszöntötte az ünnepelteket az idősek világnapi ünnepségen. Fotó: Mártonfai Dénes/ Forrás: MW

Az idősek ünnepe mindenki ünnepe

Dr. Csibi Krisztina, a térség országgyűlési képviselője arról szólt: az idősek nem csupán a múlt tanúi, hanem a jelen gazdagítói is. A feléjük irányuló szeretet nemcsak az ő életüket teszi szebbé, teljesebbé, hanem a miénket is gazdagítja. Az idősek ugyanis iránymutató bölcsességet, értékes tapasztalatokat, emlékek végtelen tárházát hordozzák magukban, a család és a közösség megtartó erejét testesítik meg.