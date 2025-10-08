Közös nótázás lett az idősek napi összejövetelből

Az idősek napja alkalmából műsoros estre hívta a Györkönyi Német Nemzetiségi Önkormányzat a falu szépkorú lakosságát a művelődési házba, hogy a közösség nevében így fejezzék ki feléjük tiszteletüket, hálájukat és megbecsülésüket.

Jó hangulatú összejövetel kerekedett az idősek napi programból. Forrás: Facebook

A köszöntőket követően Kazsa Gábor evangélikus lelkész szólt a megjelentekhez, majd az iskolások szavaltak az időseknek. Műsort adott a Senior tánccsoport, majd pedig operett összeállítás következett. Az estebéd elfogyasztása után a Pincehegyi Cimborák léptek fel, akik a közönséget is bevonták a műsorukba, így igazán jó hangulatban telt a délután, amelyről a település Facebook-oldalán számoltak be.