Hőgyészen csoda történt – az üres állami házból legendás idősek otthona lett!

Évekig állt üresen Hőgyészen az egykori állami gazdaság székháza, amikor is a Theisz család úgy döntött, helyben kamatoztatják addigi munkájuk gyümölcsét és beruháznak erre az épületre. A terv egy idősek otthona kialakítása és működtetése volt. Az elmúlt 25 év bebizonyította, jó döntés született.

A Platán Idősek Otthona működtetői Szigeti Róbert, Theisz Józsefné és Theisz József

Fotó: Mártonfai Dénes / Forrás: TEOL

– Itt éltük le az életünket a feleségemmel – mondja Theisz József, a fenntartó alapítvány elnöke.

Szeretjük Hőgyészt és vissza akartunk valamit adni. Öröm volt segíteni azoknak, akik itt élhetik le nyugodt, odafigyelő közegben idős napjaikat.

– teszi hozzá az elnök.

A 25 éves Platán Idősek Otthona a lokálpatriotizmus és az emberség példája. Manapság közel negyven fős személyzet szolgálja az időseket, az itt dolgozók egyharmada több mint 20 éve kötelezte el magát a közös ügy mellett, teljesítik a sokszor nem egyszerű szolgálatot. A hőgyészi ház az ország egyetlen olyan idősek otthona, amely mögött sem állami, sem egyházi támogatás nincs.