Hőgyészen csoda történt – az üres állami házból legendás idősek otthona lett!
Theisz József és felesége tősgyökeres hőgyésziek. Mikor az életük úgy hozta, hogy tehetnek a településért, elhatározásra jutottak: idősek otthonát hoznak létre. Tervükhöz csatlakozott a lányuk, aki építészként egy ilyen intézmény tervét készítette el diplomamunkaként. Igy indult a Platán Idősek Otthona története, immár 25 éve.
Évekig állt üresen Hőgyészen az egykori állami gazdaság székháza, amikor is a Theisz család úgy döntött, helyben kamatoztatják addigi munkájuk gyümölcsét és beruháznak erre az épületre. A terv egy idősek otthona kialakítása és működtetése volt. Az elmúlt 25 év bebizonyította, jó döntés született.
– Itt éltük le az életünket a feleségemmel – mondja Theisz József, a fenntartó alapítvány elnöke.
Szeretjük Hőgyészt és vissza akartunk valamit adni. Öröm volt segíteni azoknak, akik itt élhetik le nyugodt, odafigyelő közegben idős napjaikat.
– teszi hozzá az elnök.
A 25 éves Platán Idősek Otthona a lokálpatriotizmus és az emberség példája. Manapság közel negyven fős személyzet szolgálja az időseket, az itt dolgozók egyharmada több mint 20 éve kötelezte el magát a közös ügy mellett, teljesítik a sokszor nem egyszerű szolgálatot. A hőgyészi ház az ország egyetlen olyan idősek otthona, amely mögött sem állami, sem egyházi támogatás nincs.
Az idősek otthona, ahol nem csak az idősekre vigyáznak
– Száz fő befogadására vagyunk alkalmasa – mondja a 85 éves Theisz József – és mint mindenhol az országban, itt is jelentős várólista van, majd 150-en várnak felvételre.
Mi nagyon vigyázunk azokra, akik bíztak bennünk és együtt dolgozunk évtizedek óta. Nagyon fontos nemcsak a bentlakók, de a munkatársak jóléte is.
Amire büszkék vagyunk, hogy itt minden szobához van fürdő és vécé, ami nem szokványos az ilyen típusú intézményekben. Elemi érdekünk, hogy magas minőséget tartsunk és keresett legyen az otthon – teszi hozzá.
Évek óta van egy kialakult rendszere a működésnek, amin nem nagyon kell változtatni.
– meséli Szigeti Róbert intézményvezető. – Persze az élet hoz szükséges változásokat, és nekünk haladni kell a korral. Elég csak arról beszélni, hogy régen az időseknek nem volt szükségük a digitális eszközökre, ma ez nem így van, sokan használnak gépet, telefont, tehát meg kellett oldani a lehetőséget a lakóink számára. A másik fontos elem, hogy környezettudatosan működjünk, így aztán 204 napelemből álló rendszer épült, és megtermeljük a saját melegvizünket.
– Egy kicsit megünnepeltük magunkat és az elmúlt 15 év eredményeit. Azt gondolom, méltó volt az évfordulóhoz. Mi itt éltük le az életünket a feleségemmel – mondja Theisz József. Szeretjük Hőgyészt és akartunk adni valamit vissza. Öröm volt segíteni azoknak, akik itt élhetik le nyugodt, odafigyelő közegben idős napjaikat.