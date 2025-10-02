október 2., csütörtök

Tisztelet

2 órája

Tortával és műsorral köszöntötték az időseket Pakson

Címkék#Fedák Sári Színház#Paks#idősek#világnap#Ferenczi Ildikó#Heringes Anita

A szépkorúak méltósága és az a tisztelet, amivel feléjük fordulnak, nem pénz kérdése, hanem egyszerű, szeretetteljes magatartás – mondta az idősek világnapja alkalmából rendezett ünnepségen Ferenczi Ildikó, a Paksi Életfa Idősek Otthonának igazgatója.

Révészné Hanol Erzsébet

A Paksi Életfa Idősek Otthonának lakóit köszöntötték szerdán az idősek világnapja alkalmából. Ferenczi Ildikó igazgató kiemelte, hogy az év minden napján igyekeznek úgy dolgozni, hogy az otthonban élőknek tartalmas, viselhető, derűs időskorban legyen része. Fő céljuk, hogy újabb és újabb lehetőségeket biztosítsanak a mindennapok kényelméhez. Hozzátette, a szépkorúak méltósága és az a tisztelet, amivel feléjük fordulnak, nem pénz kérdése, hanem egyszerű, szeretetteljes magatartás. Köszönetet mondott hát az intézmény minden dolgozójának, és úgy fogalmazott: reméli, ha felettük is elszállnak az évek, olyan gondos kezekbe kerülnek, mint amilyenek most a paksi otthon lakóit ápolják.

Idősek világnapja a Paksi Életfa Idősek Otthonában
Meghitt hangulatot teremtettek a Paksi Életfa Idősek Otthonában az idősek világnapja alkalmából rendezett ünnepségen. Fotó: Molnár Gyula

Ne csak az idősek világnapja szóljon erről a generációról

Heringes Anita polgármester az igazgatóhoz hasonlóan azt hangsúlyozta, hogy ne csak ez az egy nap szóljon az idősekről. Saját gyerekkorát felidézve elmondta, hogy jó, kedves, sokat adó nagyszülei voltak. – Egy gyereknek önök tudják megadni a tartást. Önöknek van türelme és ideje segíteni, tanítani őket, elmesélni a család múltját – méltatta az idős generáció kulcsfontosságú szerepét. Hozzátette: ezért is muszáj megteremteni annak a lehetőségét, hogy ilyen jó körülmények közt lehessen idős az ember. Mezősi Árpád képviselő az intézményre váró felújításokról beszélt. Elmondta, hogy új kerítés épül majd, javítják a járdákat, a tetőt és cserélik a nyílászárókat.

 

Torta és műsor is volt

Az ünnepség részeként az egyik paksi cukrászda közreműködésével tortával lepték meg az időseket – figyelembe véve a különböző ételérzékenységeket –, majd a Fedák Sári Színház művészei adtak műsort.

 

