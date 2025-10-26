Vadászat
4 perce
Igen öreg, különleges bikát ejtettek el
Október 22-én egy horvát vadászvendég ejtette el a képen látható igazán különlegesnek mondható dámbikát a Gyulaj Zrt. Gyulaji Vadászterületén Sári Zsombor beosztott erdész-vadász kíséretében – írja a Gyulaj Hunting Magazine.
– Az igen öreg, 14 évesre becsült bika várható trófeatömege 3 kilogramm körül lesz.
