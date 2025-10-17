Véget ért a borzalom: elszállítják a helyieket rémületben tartó illegális hulladékot

„Egy újabb megoldott projekten vagyunk túl! Egy újabb ígéret teljesült. Helyben lakók nagy örömére, megkezdődött a Remete utcában az illegális szemétlerakó felszámolása. Napok óta jár a szeméthordó teherautó, rengetegen hívtatok és köszöntétek meg, hogy végre felszámolásra került ez a szemétgócpont” – közölte most Szollár Zoltán. A napokban ugyanis megkezdődött a rengeteg illegális hulladék elszállítása.

Egyre kevesebb az illegális hulladék a ház udvarán. Néhány napon belül teljesen megtiszulhat a terület

Fotó: Denes Martonfai

Így számolták fel a rengeteg illegális hulladékot

A terület megtisztítása hosszú előkészítő munka eredménye. Szollár Zoltán emlékeztetett: az ügy csaknem egy éve húzódott, az ingatlant korábban illegális bérlők foglalták el, akik autóbontással foglalkoztak, és a város más területeiről is ide hordták a hulladékot. Az első lépés az volt, hogy a sajtó és a helyi közösség segítségével sikerült megállítani a szemét „felvándorlását” – azóta viszont a hatóságok és a városi szolgáltatók közösen dolgoztak a végleges felszámoláson.

A képviselő elmondása szerint a helyszínen személyesen is ellenőrizte a munkálatokat, és a markolós munkagépek már a mélyebb rétegekből is tonnaszámra hordják el a szemetet.

„A gaztenger alatt még egy szeméthegyet találtunk. Őrület volt a látvány” – fogalmazott.

A takarításban több szervezet is közreműködik, köztük a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, a Tolna Vármegyei Kormányhivatal, valamint az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodó Kft. dolgozói.

A költségek egyelőre a ház tulajdonosát terhelik, mivel a bérlőn nem hajtható be a hulladék megsemmisítésének díja. A tulajdonos viszont polgári peres úton érvényesítheti a követelését.

Figyeljünk jobban a lakókörnyezetünkre!

Szollár Zoltán hozzátette: a cél nemcsak a terület megtisztítása, hanem az is, hogy az illegális szemétlerakás ne ismétlődhessen meg.

„Arra kérem a tulajdonost, hogy mielőbb építsen kaput az ingatlanra. Vigyázzunk együtt a környezetünkre!” – fogalmazott.

A Remete utcai ügy tavaly decemberben került először a nyilvánosság elé, amikor portálunk is bemutatta a helyiek aggodalmait és a tarthatatlan állapotokat. Most, közel egy év elteltével végre látható eredménye van az összefogásnak: a városrész fellélegezhet, a szemetet folyamatosan szállítják el, és a környék újra élhetőbbé válhat.