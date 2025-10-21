október 21., kedd

1 órája

Ilyen köszöntést kívánna bárki! – 95 éves lett Erzsike néni

Kiss Istvánné Erzsike nénit köszöntötte 95. születésnapja alkalmából Szabó Noémi szekszárdi önkormányzati képviselő és Fusz György alpolgármester. – A születésnap a szeretet megnyilvánulásának egy pillanata – írta Facebook-posztjában a képviselő. – Isten éltessen Erzsike néni! Köszönöm a meghívást és a valódi örömkönnyeket! – tette hozzá. 

Fusz György, Kiss Istvánné és Szabó Noémi
Forrás:  Facebook

 

