Isten éltesse!
1 órája
Ilyen köszöntést kívánna bárki! – 95 éves lett Erzsike néni
Kiss Istvánné Erzsike nénit köszöntötte 95. születésnapja alkalmából Szabó Noémi szekszárdi önkormányzati képviselő és Fusz György alpolgármester. – A születésnap a szeretet megnyilvánulásának egy pillanata – írta Facebook-posztjában a képviselő. – Isten éltessen Erzsike néni! Köszönöm a meghívást és a valódi örömkönnyeket! – tette hozzá.
