Vakcina

2 órája

A szakemberek mielőbbi oltást javasolnak: Több mint 27 ezer ember fordult orvoshoz Magyarországon

Címkék#Tolna megye#influenza elleni vakcina#védőoltás

Szekszárdon megkezdődött a vakcinák beadása, a háziorvosi rendelők felkészülten várják a pácienseket. Már kérhető az influenza elleni védőoltás.

Brunner Mónika

Már egyre többen fordulnak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. Az influenza elleni védőoltás már több helyen elérhető. 

influenza elleni védőoltás
Elindult a influenza elleni védőoltás szezonja Tolna vármegyében is. Érdemes felkeresni a háziorvosunkat, és érdeklődni a részletekről Fotó: MW

Influenza elleni védőoltás

A szekszárdi 4. számú felnőtt háziorvosi körzetben már egy hete elérhető az influenza elleni védőoltás. A rendelőben elmondták, hogy a vakcinát gyakorlatilag bármikor lehet kérni, de különösen kedden és csütörtökön, a rendelési idő utolsó órájában – tehát délután négy óra után – javasolják az oltás felvételét. Tolnán, az V. számú háziorvosi körzetben várhatóan a jövő héttől kezdik meg az vakcina beadását. Itt is a rendelés végén érdemes érkezni, hogy gördülékenyen történjen az oltás. A háziorvosok arra kérik a pácienseket, hogy ne halogassák a védőoltás felvételét. Térítésmentesen igényelhető, és segít megelőzni a súlyos szövődményeket, kórházi kezeléseket, sőt akár az életveszélyes állapotokat is. A vakcina hatása körülbelül két hét alatt alakul ki, ezért érdemes minél előbb beadatni, hogy védettek legyünk. A háziorvosok országszerte megkapják az oltóanyagokat, így már fogadják az időpontkéréseket is. 

A védőoltás a közösséget is védi

Az oltás különösen ajánlott azoknak, akik krónikus betegséggel élnek, gyengébb immunrendszerűek vagy gyakran érintkeznek más emberekkel. A védőoltás nemcsak az egyéni egészséget védi, hanem a közösséget is: ha kevesebben betegednek meg, kisebb eséllyel alakul ki járvány. Az idősebb korosztály és a krónikus betegségektől szenvedők számára ez különösen fontos, hiszen az influenza náluk gyakran súlyosabb lefolyású lehet. Ha még nem egyeztetett háziorvosával, érdemes mielőbb megtenni. Egy apró szúrás, ami nagy védelmet jelenthet – saját magunknak és szeretteinknek is. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) azt ajánlja, hogy aki hatékonyan szeretne védekezni a fertőzés ellen, legkésőbb decemberig adassa be az influenza elleni védőoltást. Hogy meddig fertőz az influenza, arról itt olvashat. 

Az NNGYK tájékoztatja a lakosokat a légúti figyelőszolgálat adatairól. Ismertetik: 2025. október hatodika és tizenkettedike között az országban huszonhétezer-ötszázan fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel, 

a betegek húsz százaléka nulla és tizennégy éves kor közti gyermek, 

  • 37,1 százaléka a tizenöt és harmincnégy éves kor közötti fiatal felnőtt volt, 
  • 31, 5 százalékuk a harmincöt és ötvenkilencévesek közötti korosztály, 
  • 11,4 százalékuk pedig a hatvan év felüliek korcsoportjába tartozott. 

Ugyanebben az időszakban kétszáztizenhétezer-háromszázan fordultak orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel:

  • a betegek 43,7 százaléka nulla és tizennégy éves kor közötti gyermek, 
  • 27,2 százaléka tizenöt és harmincnégy éves fiatal felnőtt, 
  • 19,6 százalékuk a harmincöt és ötvenkilenc éves kor közöttiek, 
  • 9,5 százalékuk pedig a hatvan éven felüliek korcsoportjába tartozott. 

 

 

