A szakemberek mielőbbi oltást javasolnak: Több mint 27 ezer ember fordult orvoshoz Magyarországon
Szekszárdon megkezdődött a vakcinák beadása, a háziorvosi rendelők felkészülten várják a pácienseket. Már kérhető az influenza elleni védőoltás.
Már egyre többen fordulnak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. Az influenza elleni védőoltás már több helyen elérhető.
Influenza elleni védőoltás
A szekszárdi 4. számú felnőtt háziorvosi körzetben már egy hete elérhető az influenza elleni védőoltás. A rendelőben elmondták, hogy a vakcinát gyakorlatilag bármikor lehet kérni, de különösen kedden és csütörtökön, a rendelési idő utolsó órájában – tehát délután négy óra után – javasolják az oltás felvételét. Tolnán, az V. számú háziorvosi körzetben várhatóan a jövő héttől kezdik meg az vakcina beadását. Itt is a rendelés végén érdemes érkezni, hogy gördülékenyen történjen az oltás. A háziorvosok arra kérik a pácienseket, hogy ne halogassák a védőoltás felvételét. Térítésmentesen igényelhető, és segít megelőzni a súlyos szövődményeket, kórházi kezeléseket, sőt akár az életveszélyes állapotokat is. A vakcina hatása körülbelül két hét alatt alakul ki, ezért érdemes minél előbb beadatni, hogy védettek legyünk. A háziorvosok országszerte megkapják az oltóanyagokat, így már fogadják az időpontkéréseket is.
A védőoltás a közösséget is védi
Az oltás különösen ajánlott azoknak, akik krónikus betegséggel élnek, gyengébb immunrendszerűek vagy gyakran érintkeznek más emberekkel. A védőoltás nemcsak az egyéni egészséget védi, hanem a közösséget is: ha kevesebben betegednek meg, kisebb eséllyel alakul ki járvány. Az idősebb korosztály és a krónikus betegségektől szenvedők számára ez különösen fontos, hiszen az influenza náluk gyakran súlyosabb lefolyású lehet. Ha még nem egyeztetett háziorvosával, érdemes mielőbb megtenni. Egy apró szúrás, ami nagy védelmet jelenthet – saját magunknak és szeretteinknek is. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) azt ajánlja, hogy aki hatékonyan szeretne védekezni a fertőzés ellen, legkésőbb decemberig adassa be az influenza elleni védőoltást. Hogy meddig fertőz az influenza, arról itt olvashat.
Az NNGYK tájékoztatja a lakosokat a légúti figyelőszolgálat adatairól. Ismertetik: 2025. október hatodika és tizenkettedike között az országban huszonhétezer-ötszázan fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel,
a betegek húsz százaléka nulla és tizennégy éves kor közti gyermek,
- 37,1 százaléka a tizenöt és harmincnégy éves kor közötti fiatal felnőtt volt,
- 31, 5 százalékuk a harmincöt és ötvenkilencévesek közötti korosztály,
- 11,4 százalékuk pedig a hatvan év felüliek korcsoportjába tartozott.
Ugyanebben az időszakban kétszáztizenhétezer-háromszázan fordultak orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel:
- a betegek 43,7 százaléka nulla és tizennégy éves kor közötti gyermek,
- 27,2 százaléka tizenöt és harmincnégy éves fiatal felnőtt,
- 19,6 százalékuk a harmincöt és ötvenkilenc éves kor közöttiek,
- 9,5 százalékuk pedig a hatvan éven felüliek korcsoportjába tartozott.