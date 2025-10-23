A szakemberek mielőbbi oltást javasolnak: Több mint 27 ezer ember fordult orvoshoz Magyarországon

Már egyre többen fordulnak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. Az influenza elleni védőoltás már több helyen elérhető.

Elindult a influenza elleni védőoltás szezonja Tolna vármegyében is. Érdemes felkeresni a háziorvosunkat, és érdeklődni a részletekről Fotó: MW

Influenza elleni védőoltás

A szekszárdi 4. számú felnőtt háziorvosi körzetben már egy hete elérhető az influenza elleni védőoltás. A rendelőben elmondták, hogy a vakcinát gyakorlatilag bármikor lehet kérni, de különösen kedden és csütörtökön, a rendelési idő utolsó órájában – tehát délután négy óra után – javasolják az oltás felvételét. Tolnán, az V. számú háziorvosi körzetben várhatóan a jövő héttől kezdik meg az vakcina beadását. Itt is a rendelés végén érdemes érkezni, hogy gördülékenyen történjen az oltás. A háziorvosok arra kérik a pácienseket, hogy ne halogassák a védőoltás felvételét. Térítésmentesen igényelhető, és segít megelőzni a súlyos szövődményeket, kórházi kezeléseket, sőt akár az életveszélyes állapotokat is. A vakcina hatása körülbelül két hét alatt alakul ki, ezért érdemes minél előbb beadatni, hogy védettek legyünk. A háziorvosok országszerte megkapják az oltóanyagokat, így már fogadják az időpontkéréseket is.

A védőoltás a közösséget is védi

Az oltás különösen ajánlott azoknak, akik krónikus betegséggel élnek, gyengébb immunrendszerűek vagy gyakran érintkeznek más emberekkel. A védőoltás nemcsak az egyéni egészséget védi, hanem a közösséget is: ha kevesebben betegednek meg, kisebb eséllyel alakul ki járvány. Az idősebb korosztály és a krónikus betegségektől szenvedők számára ez különösen fontos, hiszen az influenza náluk gyakran súlyosabb lefolyású lehet. Ha még nem egyeztetett háziorvosával, érdemes mielőbb megtenni. Egy apró szúrás, ami nagy védelmet jelenthet – saját magunknak és szeretteinknek is. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) azt ajánlja, hogy aki hatékonyan szeretne védekezni a fertőzés ellen, legkésőbb decemberig adassa be az influenza elleni védőoltást. Hogy meddig fertőz az influenza, arról itt olvashat.