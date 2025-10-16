Ingyen adta oda a tűzoltóautóját az egyik falu a másiknak (képgalériával)

Egy kiváló állapotú, korábban szolgálatban álló tűzoltóautót vehetett át a Teveli Önkéntes Tűzoltó Egyesület felajánlásaként a gerjeni önkormányzat. Romhányi Károly polgármester a Facebook-oldalán azt írta: „ez a jármű komoly előrelépés a települési öngondoskodásban. Lehetővé teszi, hogy vészhelyzet esetén helyben, azonnal és biztonságosan tudjunk reagálni. Hálásan köszönjük a nagylelkű támogatást, amely tovább erősíti Gerjen biztonságát és közösségi erejét!”

Romhányi Károly (középen) Nagy Zoltántól és Fazekas Attilától vette át az autó kulcsait

Forrás: TEOL

Ahogy arról nemrégiben beszámoltunk, új tűzoltóautó állt szolgálatba Tevelen, ez tette lehetővé, hogy a korábban használt autót átadják Gerjen számára.