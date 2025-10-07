3 órája
Végre! Januártól ingyenes készpénzfelvétel és új banki kedvezmények jönnek
Jelentős változások jönnek a nyugdíjasok pénzügyeiben: a jövő év januárjától új szabályozások lépnek életbe, amelyek célja, hogy a 65 év felettiek költségmentesen jussanak hozzá nyugdíjukhoz. Ingyenes készpénzfelvétel, bolti cashback szolgáltatás és kedvezményes számlacsomagok várják az idősebb korosztályt.
A jövő év januárjától könnyebb lesz a nyugdíjasok élete. A változások – ingyenes készpénzfelvétel és új banki kedvezmények – különösen azoknak kedveznek, akik kisebb településeken élnek, ahol korlátozottak a banki lehetőségek.
Így működik januártól az ingyenes készpénzfelvétel
A banki tranzakciók költségei évek óta komoly terhet rónak a nyugdíjasokra, akik közül sokan még mindig készpénzben veszik fel a nyugdíjukat. Az új szabályozás célja, hogy egyszerűbbé tegyék a mindennapi ügyintézést. Az ingyenes készpénzfelvételi lehetőségek és a bolti cashback szolgáltatás különösen azok számára jelenthetnek nagy segítséget, akik nehezen férnek hozzá banki szolgáltatásokhoz.
A 65 év felettiek havonta két alkalommal, összesen legfeljebb 150 ezer forintot vehetnek fel díjmentesen ATM-ből vagy postán. Fontos, hogy a postai és ATM-es felvételek összeadódnak a havi limit meghatározásánál. Például, ha valaki százezer forintot vett ki az ATM-ből, további 50 ezer forintot még díjmentesen felvehet postán. Ez a lehetőség különösen előnyös a kisebb településeken élők számára, ahol a postai készpénzfelvétel gyakran az egyetlen elérhető megoldás.
Bolti cashback, banki kínálatok nyugdíjasoknak
Újdonságként a nyugdíjasok vásárlás közben is készpénzhez juthatnak a bolti cashback szolgáltatás révén. Havonta két alkalommal, alkalmanként maximum 40 ezer forintot vehetnek fel díjmentesen, ha az üzlet csatlakozott a rendszerhez. Ez különösen hasznos lehet olyan településeken, ahol nincs bankautomata, de a helyi boltban elérhető a szolgáltatás.
Több bank külön nyugdíjas számlacsomagokat vezetett be, amelyek további előnyöket nyújtanak, például plusz díjmentes készpénzfelvételt, kedvezményes utalási díjakat és egyszerűsített ügyintézést. Ezek a kedvezmények azonban nem automatikusak: a nyugdíjasoknak igazolniuk kell életkorukat, és sok esetben előzetesen regisztrálniuk kell a bankjuknál.
A kormány szerint az új szabályozások célja, hogy „biztonságosabb, költséghatékonyabb és kényelmesebb hozzáférést biztosítsanak a nyugdíjakhoz”. Az intézkedések várhatóan több ezer forint megtakarítást jelentenek havonta a nyugdíjasok számára, különösen azoknak, akik rendszeresen készpénzben veszik fel a nyugdíjukat.