Végre! Januártól ingyenes készpénzfelvétel és új banki kedvezmények jönnek

A jövő év januárjától könnyebb lesz a nyugdíjasok élete. A változások – ingyenes készpénzfelvétel és új banki kedvezmények – különösen azoknak kedveznek, akik kisebb településeken élnek, ahol korlátozottak a banki lehetőségek.

A jövő év januárjától könnyebb lesz a nyugdíjasok élete. A változások: ingyenes készpénzfelvétel és új banki kedvezmények, nagy segítséget jelentenek majd. Forrás: MW/illusztráció

Így működik januártól az ingyenes készpénzfelvétel

A banki tranzakciók költségei évek óta komoly terhet rónak a nyugdíjasokra, akik közül sokan még mindig készpénzben veszik fel a nyugdíjukat. Az új szabályozás célja, hogy egyszerűbbé tegyék a mindennapi ügyintézést. Az ingyenes készpénzfelvételi lehetőségek és a bolti cashback szolgáltatás különösen azok számára jelenthetnek nagy segítséget, akik nehezen férnek hozzá banki szolgáltatásokhoz.