Könnyebbség a nyugdíjasoknak

3 perce

Végre! Januártól ingyenes készpénzfelvétel és új banki kedvezmények jönnek

Címkék#nyugdíjas#tranzakció#bank#készpénzfelvétel

Jelentős változások jönnek a nyugdíjasok pénzügyeiben: a jövő év januárjától új szabályozások lépnek életbe, amelyek célja, hogy a 65 év felettiek költségmentesen jussanak hozzá nyugdíjukhoz. Ingyenes készpénzfelvétel, bolti cashback szolgáltatás és kedvezményes számlacsomagok várják az idősebb korosztályt.

Mauthner Ilona

A jövő év januárjától könnyebb lesz a nyugdíjasok élete.  A változások – ingyenes készpénzfelvétel és új banki kedvezmények – különösen azoknak kedveznek, akik kisebb településeken élnek, ahol korlátozottak a banki lehetőségek.

ingyenes készpénzfelvétel januártól tovább bővül
A jövő év januárjától könnyebb lesz a nyugdíjasok élete. A változások: ingyenes készpénzfelvétel és új banki kedvezmények, nagy segítséget jelentenek majd. Forrás:  MW/illusztráció

Így működik januártól az ingyenes készpénzfelvétel

A banki tranzakciók költségei évek óta komoly terhet rónak a nyugdíjasokra, akik közül sokan még mindig készpénzben veszik fel a nyugdíjukat. Az új szabályozás célja, hogy egyszerűbbé tegyék a mindennapi ügyintézést. Az ingyenes készpénzfelvételi lehetőségek és a bolti cashback szolgáltatás különösen azok számára jelenthetnek nagy segítséget, akik nehezen férnek hozzá banki szolgáltatásokhoz.

A 65 év felettiek havonta két alkalommal, összesen legfeljebb 150 ezer forintot vehetnek fel díjmentesen ATM-ből vagy postán. Fontos, hogy a postai és ATM-es felvételek összeadódnak a havi limit meghatározásánál. Például, ha valaki százezer forintot vett ki az ATM-ből, további 50 ezer forintot még díjmentesen felvehet postán. Ez a lehetőség különösen előnyös a kisebb településeken élők számára, ahol a postai készpénzfelvétel gyakran az egyetlen elérhető megoldás.

Bolti cashback, banki kínálatok nyugdíjasoknak

Újdonságként a nyugdíjasok vásárlás közben is készpénzhez juthatnak a bolti cashback szolgáltatás révén. Havonta két alkalommal, alkalmanként maximum 40 ezer forintot vehetnek fel díjmentesen, ha az üzlet csatlakozott a rendszerhez. Ez különösen hasznos lehet olyan településeken, ahol nincs bankautomata, de a helyi boltban elérhető a szolgáltatás.

Több bank külön nyugdíjas számlacsomagokat vezetett be, amelyek további előnyöket nyújtanak, például plusz díjmentes készpénzfelvételt, kedvezményes utalási díjakat és egyszerűsített ügyintézést. Ezek a kedvezmények azonban nem automatikusak: a nyugdíjasoknak igazolniuk kell életkorukat, és sok esetben előzetesen regisztrálniuk kell a bankjuknál.

A kormány szerint az új szabályozások célja, hogy „biztonságosabb, költséghatékonyabb és kényelmesebb hozzáférést biztosítsanak a nyugdíjakhoz”. Az intézkedések várhatóan több ezer forint megtakarítást jelentenek havonta a nyugdíjasok számára, különösen azoknak, akik rendszeresen készpénzben veszik fel a nyugdíjukat.

 

