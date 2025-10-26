1 órája
Így kémkedik utánad a telefonod
Az új közösségi térkép lehetővé teszi, hogy a felhasználók lássák, merre jártak a barátaik. Kapcsolatot épít vagy magánéletet sért az Instagram újítása?
Az Instagram ismét egy figyelemre méltó újdonsággal rukkolt elő: mostantól térképen is megjelenhet, merre jártak a barátaink, és ők is láthatják, mi hol bukkantunk fel. Az új funkció az elmúlt hónapokban több országban is elérhetővé vált, így most már Magyarországon is.
Tényleg kémkedés lenne az Instagram újítása?
A Meta célja az új térképpel, hogy még szorosabb kapcsolatot teremtsen a felhasználók között. A funkció lehetővé teszi, hogy könnyebben tartsuk a kapcsolatot ismerőseinkkel, és lássuk, ki milyen helyet látogatott meg. Fontos azonban, hogy a tartózkodási hely csak akkor válik láthatóvá, ha a felhasználó kifejezetten engedélyezi, és ekkor is csak az általa kiválasztott, szűk kör számára.
A közösségi médiában már most megoszlanak a vélemények. Vannak, akik izgalmas új lehetőségként üdvözlik a funkciót, mások viszont aggódnak, hogy az Instagram ezzel túlságosan belenyúl a magánéletükbe.
Nem valós idejű követés
Sokan „kémkedős” funkcióként kritizálják az újítást, pedig a térkép nem valós idejű helyzetet mutat, mint például a Find My iPhone vagy a Snap Map. Valójában csupán azt jelzi, hol osztottak meg korábban bejegyzést vagy sztorit az ismerőseink és ezek az adatok mindössze 24 óráig érhetők el.
Adam Mosseri, az Instagram vezetője egy korábbi interjúban hangsúlyozta: a térkép célja, hogy a felhasználók könnyebben tarthassák a kapcsolatot barátaikkal. A helyzet csak akkor jelenik meg, ha a felhasználó engedélyezi, és ekkor is kizárólag a kiválasztott ismerősök láthatják.
Szülői felügyelet és biztonság
A szülők számára is felmerülhet a kérdés, mennyire biztonságos ez a funkció a fiatalabb felhasználók számára. Az Instagram erre külön figyelmet fordított. Amennyiben egy kiskorú bekapcsolja a helymegosztást, a szülők értesítést kaphatnak az alkalmazáson keresztül – feltéve, hogy a megfelelő értesítési engedélyeket beállították.
Az új funkció a Family Center részeként működik, ahol a szülők beállíthatják a képernyőidőt, és figyelemmel kísérhetik, kiket követ a gyermekük. Ennek köszönhetően a térképes megosztás biztonságosabb keretek között marad, miközben a fiatalok továbbra is gondtalanul használhatják az Instagramot.
Úgy gondolom, önmagában nem rossz dolog ez az újítás, így hogy az Instagram lehetőséget ad a szülői felügyeletre és pontosan beállítható, kik láthatják a helymegosztást. Ugyanakkor fontos, hogy a szülők tudatosan foglalkozzanak ezekkel a beállításokkal és külön felhívják a gyerekek figyelmét arra, hogyan használják biztonságosan a funkciót
– mondta a Teol.hu-nak egy bonyhádi anyuka.
Az Instagram új térképe tehát nem folyamatosan követi a felhasználók mozgását, csupán a sztoriban megosztott helyszíneket jeleníti meg. Ez különösen fontos a fiatalok és a népszerű tartalomgyártók számára, hiszen a valós idejű helymegosztás komoly biztonsági kockázatot jelenthet. Összességében az új funkció egyszerre kínál több közösségi élményt és nagyobb kontrollt, így a felhasználók kezében marad a döntés, mennyit szeretnének megosztani magukról.