Így kémkedik utánad a telefonod

A közösségi médiában már most megoszlanak a vélemények. Vannak, akik izgalmas új lehetőségként üdvözlik a funkciót, mások viszont aggódnak, hogy az Instagram ezzel túlságosan belenyúl a magánéletükbe.

Nem valós idejű követés

Sokan „kémkedős” funkcióként kritizálják az újítást, pedig a térkép nem valós idejű helyzetet mutat, mint például a Find My iPhone vagy a Snap Map. Valójában csupán azt jelzi, hol osztottak meg korábban bejegyzést vagy sztorit az ismerőseink és ezek az adatok mindössze 24 óráig érhetők el.

Adam Mosseri, az Instagram vezetője egy korábbi interjúban hangsúlyozta: a térkép célja, hogy a felhasználók könnyebben tarthassák a kapcsolatot barátaikkal. A helyzet csak akkor jelenik meg, ha a felhasználó engedélyezi, és ekkor is kizárólag a kiválasztott ismerősök láthatják.

Kiválaszthatjuk azt a szűk kört akivel szeretnénk megosztani a helyzetünket.

Forrás: Instagram

Szülői felügyelet és biztonság

A szülők számára is felmerülhet a kérdés, mennyire biztonságos ez a funkció a fiatalabb felhasználók számára. Az Instagram erre külön figyelmet fordított. Amennyiben egy kiskorú bekapcsolja a helymegosztást, a szülők értesítést kaphatnak az alkalmazáson keresztül – feltéve, hogy a megfelelő értesítési engedélyeket beállították.