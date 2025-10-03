Homártól muflonig - Igazi különlegességeket kóstolhatunk az Étterem Héten

Csütörtökön elindult és október 19-ig tart az őszi Országos Étterem Hét rendezvény 218 olyan vendéglő részvételével, amelyek közül számosat sorolnak a magyar gasztro kiadványok a Top 100-as országos elitbe. A listában 15 nemzetközi Michelin-ajánlással díjazott éttermet is találunk, valamint Bib Gourmand minősítéssel rendelkezőket is. A kiváló és elismert éttermek egytől egyig a kínálatuk legjavával készülnek, legkedveltebb és legkülönlegesebb fogásaikból komponált menüsorokkal, amelyeket előnyös, fix menüárakon kínálnak az ínyencek nagy örömére.

ínyenceknek való finom ételek az éttermek hetén

Kölönlegességek a tányéron

Az éttermek kínálatuk legjavával készülnek, legkedveltebb és legkülönlegesebb fogásaikból alkotott menüsorokkal várják fix árakon a vendégeket, néhány résztvevő pedig kiegészítő felár ellenében még szélesebb választékkal is bemutatkozik. A fogások és az ételsorokhoz felhasznált alapanyagok között is akadnak kifejezetten ritka és különleges ételek, így a vendégek a magyar tarka marha mellett kóstolhatnak namíbiai zebut, muflont, velős csontot, nyúlcombot, malacfület, burgundi csigát vagy békacombot is.