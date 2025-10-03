október 3., péntek

Helga névnap

+15
+4
Minden, ami szem-szájnak ingere

33 perce

Homártól muflonig - Igazi különlegességeket kóstolhatunk az Étterem Héten

Címkék#gasztronómia#étterem#étel

Ma indul az Országos Étterem Hét. A 18 napos program során országszerte összesen 218 vendéglő kínál többfogásos menüsort, fix árakon. Az ínyencségek kedvelői a www.etteremhet.hu oldalon limitált számban még tudnak asztalt foglalni. Tolna vármegye két vendéglátóhelye is csatlakozott a kezdeményezéshez.

Kutny Gábor

Csütörtökön elindult és október 19-ig tart az őszi Országos Étterem Hét rendezvény 218 olyan vendéglő részvételével, amelyek közül számosat sorolnak a magyar gasztro kiadványok a Top 100-as országos elitbe. A listában 15 nemzetközi Michelin-ajánlással díjazott éttermet is találunk, valamint Bib Gourmand minősítéssel rendelkezőket is. A kiváló és elismert éttermek egytől egyig a kínálatuk legjavával készülnek, legkedveltebb és legkülönlegesebb fogásaikból komponált menüsorokkal, amelyeket előnyös, fix menüárakon kínálnak az ínyencek nagy örömére.

ínyencek megtalálják a magukét
ínyenceknek való finom ételek az éttermek hetén
Forrás:  Facebook

Kölönlegességek a tányéron

Az éttermek kínálatuk legjavával készülnek, legkedveltebb és legkülönlegesebb fogásaikból alkotott menüsorokkal várják fix árakon a vendégeket, néhány résztvevő pedig kiegészítő felár ellenében még szélesebb választékkal is bemutatkozik. A fogások és az ételsorokhoz felhasznált alapanyagok között is akadnak kifejezetten ritka és különleges ételek, így a vendégek a magyar tarka marha mellett kóstolhatnak namíbiai zebut, muflont, velős csontot, nyúlcombot, malacfület, burgundi csigát vagy békacombot is. 

A tenger gyümölcsei között idén is lehet választani homárt, tigrisrákot, sárga királyhalat vagy vöröstonhal-steaket, a hagyományos ízek kedvelői pedig többféle változatban megtalálják az étlapokon a szarvasgombát, a kacsamájat és a tatár beefsteaket is.

Ínyencek Tolnában: kalandra fel 

Tolna Vármegyében két olyan vendéglátóhely van, amelyek szívesen csatlakoztak az országos kezdeményezéshez, és különleges menüsort állítottak össze az alkalomra. A szálkai Lajvér Gasztroműhely szarvas raguval, pecsenyekacsával és ínyenc köretekkel és angol krémmel várja a vendégeket, míg a Fadd- Domboriban működő Donautica szálloda és étterembe látogatók  választhatnak többek között bélszínes salátát, őzragu levest, fűszeres lazacot, cukkinis indiai csirkét és mandulás meggyes chiapudingot. Természetesen ezek csak kedvcsinálók, a kínálat ennél jóval bővebb. Aki pedig utazik, és Pécs környékén jár, keresse fel a Főtér bisztrót, mely szintén kapcsolódik az országos éttermi hét eseménysorozatához.

 

