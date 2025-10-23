Új élet a 110 éves iskola falai között

A döbrököziek iskolája immár csaknem 110 esztendeje szolgálja az oktatás ügyét. Bár a lehetőségekhez mérten történt iskola korszerűsítés, például néhány éve liftet is beépítettek annak érdekében, hogy a hátránnyal élő gyerekek gond nélkül fel tudjanak jutni az emeletre, valamint Potápi Árpád János a térség egykori országgyűlési képviselője támogatásának köszönhetően minden igényt kielégítő tornacsarnok is épült, továbbá az intézmény részt vett az MLSZ műfüves focipályákat létrehozó programjában is, az energetikai modernizálásra eddig nem jutott forrás.

A Magyar Falu Program most megadta a lehetőséget arra, hogy a jövőben kisebb költséggel lehessen működtetni az épületet. Az iskola ma is Döbrököz önkormányzatának tulajdonában van – bár a működést a KLIK finanszírozza –, de Farkas Edit polgármester elmondta: számukra érzelmi kérdés, hogy az intézmény megmaradjon, mert csak akkor van esélye a településnek a fejlődésére, ha oktatási és egészségügyi intézményei működnek. Ezért fordítottak korábban nagy figyelmet az óvoda és a rendelő korszerűsítésére is.

Iskola korszerűsítés: az épület arca marad

A Magyar Falu Program 39 millió forintos támogatása teszi lehetővé, hogy a döbröközi iskola most teljesen megújuljon. Kicserélik a nyílászárókat, ügyelve arra, hogy bár az új keretek műanyagból készülnek, formájuk és színük megegyezik majd az eredetivel, így megőrzik a 110 éves épület arculatát. Ugyanez az elv érvényesül az új bejárati nagykapu kialakításánál is. Az emeleti tantermek pedig új padozatot kapnak.

Megtartani az iskolát

Nehéz a helyzet – mondja Farkas Edit polgármester. – döbrököziek jelentős része Dombóváron dolgozik, és reggel viszi magával a gyerekét is iskolába. Jelenleg 90 tanulója van az intézménynek és nagyon szeretnénk, ha nem kerülnénk olyan helyzetbe, hogy működésképtelenné váljon. A rendszeres karbantartás és a technikai fejlesztések mind azt a célt szolgálják, hogy aki ide íratja gyermekét, ne kerüljön hátrányba a városi gyerekekkel szemben. Mi a lehetőségeinkhez mérten mindent megteszünk a fennmaradás és a fejlődés érdekében, de ez a szülők nélkül nem megy. Nagyon bízom benne, hogy azok a családok, akik beiskolázás előtt állnak, megértik, miért fontos a jövő szempontjából, hogy a döbröközi kisgyerekek ide járjanak iskolába – tette hozzá a polgármester.