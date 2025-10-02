Ismét fejlesztették a település óvodáját

Jelentős fejlesztés valósult meg a Fácánkerti Óvodában, ahol az elmúlt években összesen 26 millió forintot fordítottak korszerűsítésre. A mostani, 7 millió forintos vármegyei támogatásból végzett beruházás során kicserélték a beltéri ajtókat, megújultak a burkolatok a melegítőkonyhában, a vizesblokkban és a csoportszobákban, emellett a villamoshálózat is korszerűbbé vált.

Az elmúlt években folyamatosan fejlődött a település óvodája forrás: Facebook

Horváth István országgyűlési képviselő hangsúlyozta: míg 2009-ben mindössze kilenc gyermek járt az intézménybe, ma már huszonhatan töltik itt mindennapjaikat. A növekedés szerinte jól mutatja a helyi közösség fejlődését és összetartását. A képviselő gratulált a település vezetésének és a fácánkertieknek a folyamatos gyarapodáshoz és az óvoda modernizálásához.