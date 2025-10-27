1 órája
Ismét fellobbantak az őrtüzek (videó+galéria)
A magyar nemzet határokon átívelő egysége élő valóság. Október 26-án ismét fellobbantak az őrtüzek szerte a Kárpát-medencében, jelezve a Székelyföld autonómiája iránti elköteleződést.
A székely autonómia nemzeti összetartozásunk egyik legmélyebb szimbóluma, amelyhez minden évben egyre többen csatlakoznak. Tolna vármegye székelyek által is lakott településein, köztük a Tevelen tartott eseményen a szolidaritás erejét emelték ki.
A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége évről évre egyre több települést von be az őrtűzgyújtásba. László Eszter elnök szerint ez szimbolikus cselekedet. A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége tagszervezetei és a települési önkormányzatok vezetői közös szervezésében évről évre egyre több településen csatlakoznak a programhoz, hasonlóan minden olyan közösséghez, akik így szeretnék kifejezni támogatásukat a Székelyföld autonómiai törekvéséhez. Azt mutatja: a bukovinai székelyek szívügyüknek tekintik a Székelyföld autonómiáját, és minden eszközzel támogatják annak megvalósulását. Ez egy olyan lélekemelő pillanat, mely a határon inneni és túli magyarok összetartozását szimbolizálja. Bonyhádon, Tevelen, Dombóváron, Kakasdon is fellobbant a láng.
Nyolcvan éve otthonra leltek a székelyek HőgyészenA Székely Kör bensőséges ünnepségen hajtott fejet a múlt előtt.
Fellobbant az őrtűz lángja TevelenFotók: Mártonfai Dénes
Az egész falut bejárta a színpompás szüreti menet Tevelen (képgalériával)
Teol.hu videó
- Harminc év, ötven kép – jubileumi kiállítás a Bárka Művészeti Szalontól (képgaléria, videó)
- „Sosem voltunk ennyien" – Meghallotta őket az egész világ (videó)
- Egy kiválóságért égtek a gyertyák Szekszárdon (galériák+videó)
- Fertőszögi Péter nem a megszokott szerepében lépett közönség elé (videó)
- Tisztelet a hősöknek – Szekszárdon így emlékeztek meg az 1956-os forradalomról (képgaléria és videó)