1 órája

Ismét fellobbantak az őrtüzek (videó+galéria)

Címkék#autonómia#teol video#Tevel#Csibi Krisztina#tűz

A magyar nemzet határokon átívelő egysége élő valóság. Október 26-án ismét fellobbantak az őrtüzek szerte a Kárpát-medencében, jelezve a Székelyföld autonómiája iránti elköteleződést.

Kutny Gábor

A székely autonómia nemzeti összetartozásunk egyik legmélyebb szimbóluma, amelyhez minden évben egyre többen csatlakoznak. Tolna vármegye székelyek által is lakott településein, köztük a Tevelen tartott eseményen a szolidaritás erejét emelték ki.

Székely autonómia napja, őrtűz gyújtás Bonyhádon
A bonyhádi őrtűz messzire világított a székely autonómia napján. Fotó: Mártonfai Dénes

A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége évről évre egyre több települést von be az őrtűzgyújtásba. László Eszter elnök szerint ez szimbolikus cselekedet. A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége tagszervezetei és a települési önkormányzatok vezetői közös szervezésében évről évre egyre több településen csatlakoznak a programhoz, hasonlóan minden olyan közösséghez, akik így szeretnék kifejezni támogatásukat a Székelyföld autonómiai törekvéséhez. Azt mutatja: a bukovinai székelyek szívügyüknek tekintik a Székelyföld autonómiáját, és minden eszközzel támogatják annak megvalósulását. Ez egy olyan lélekemelő pillanat, mely a határon inneni és túli magyarok összetartozását szimbolizálja. Bonyhádon, Tevelen, Dombóváron, Kakasdon is fellobbant a láng. 

Fellobbant az őrtűz lángja Tevelen

Fotók: Mártonfai Dénes

 

