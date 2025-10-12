Nem elég, hogy kátyús, még fel is túrták! – itt a válasz, miért kell heteket várni a javításokra!

Aki Szekszárdon közlekedik, a napokban több helyen feltúrt utakkal találta magát szembe. Máté Péter, a város alpolgármestere a kialakult helyzetről azt mondta, több helyen zajlik kátyúzás és emellett két helyszínen is folyik a távhő rendszer csőcseréje, ez okozza a fennakadásokat.

Ráadásul a Mátyás király – Petőfi utca kereszteződésében a vártnál nagyobb csődarab kiváltására van szükség, ami nehezíti a munkák mihamarabbi befejezését.

– tette hozzá az alpolgármester. Arra is fény derült, miért nem lehet folyamatosan megszüntetni a kátyúkat, miért kell heteket várni arra, hogy egy felbontás eltűnjön. A munkálatokat meleg aszfalttal végzik, így legalább három köbméter anyagot nyereséges egyszerre bekeverni, így meg kell várni, amíg a kátyúk betöméséhez szükséges aszfalt eléri ezt a mennyiséget. Így aztán előfordulhat – mondja az alpolgármester–, hogy az elsőként előkészített felület betömedékelésére hosszabb időt kell várni.