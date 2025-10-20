Itt főznek a legjobban! – A nagy étterem toplista 2025-ben

A nagy étterem toplista

A Google vendégértékelései alapján frissítettük tavalyi listánkat, hogy megmutassuk, hol érdemes megállni egy igazán emlékezetes ebédre vagy vacsorára. Íme a Nagy Étterem Lista!

Sipos-Kokauszki Réka és Sipos Norbert, a Noresa étterem megálmodói

Fotó: Mártonfai Dénes / Forrás: MW

Bruttósított nyugdíjrendszer? Ki járna jól vele?

Időről időre felmerül, hogy hazánkban is át kellene térni a bruttósított nyugdíjrendszerre. Tizenkét éve már volt egy ilyen kísérlet. De mit is jelent ez az elképzelés, ki járna jól vele? Mutatjuk.

16 évesnél idősebb kocsival jár a magyar autósok fele

Egy reprezentatív felmérés rávilágít, hogy a magyar autósok közel fele (49 százaléka) 16 évesnél idősebb gépjárművet használ. Ennek leginkább anyagi okai vannak, a baj az, hogy az öregebb autók műszakilag nincsenek már jó állapotban. Így többet is kell költeni rájuk.

Ezért nem szabad bedugva hagyni a töltőt

A legtöbben rutinszerűen hagyjuk bedugva az elektromos háztartási eszközeinket, például a töltőket, a kávéfőzőt, a hajvasalót anélkül, hogy belegondolnánk, milyen kockázatot rejt ez.

Így lesz kevésbé idegesítő a kupak

Nagyon sok embert idegesítenek a rögzített kupakok a műanyag palackokon. Kiderült, a rögzített kupakok átka valójában egy apró mozdulattal megszüntethető. Azt is eláruljuk, hogyan.