22 perce

Itt főznek a legjobban! – A nagy étterem toplista 2025-ben

Változatos témákat kínált hírportálunk a múlt héten is. Mutatjuk, melyek keltették fel leginkább olvasóink érdeklődését.

Teol.hu

A nagy étterem toplista

A Google vendégértékelései alapján frissítettük tavalyi listánkat, hogy megmutassuk, hol érdemes megállni egy igazán emlékezetes ebédre vagy vacsorára. Íme a Nagy Étterem Lista! 

Sipos-Kokauszki Réka és Sipos Norbert, a Noresa étterem megálmodói
Fotó: Mártonfai Dénes / Forrás:  MW

Bruttósított nyugdíjrendszer? Ki járna jól vele? 

Időről időre felmerül, hogy hazánkban is át kellene térni a bruttósított nyugdíjrendszerre. Tizenkét éve már volt egy ilyen kísérlet. De mit is jelent ez az elképzelés, ki járna jól vele? Mutatjuk.

16 évesnél idősebb kocsival jár a magyar autósok fele 

Egy reprezentatív felmérés rávilágít, hogy a magyar autósok közel fele (49 százaléka) 16 évesnél idősebb gépjárművet használ. Ennek leginkább anyagi okai vannak, a baj az, hogy az öregebb autók műszakilag nincsenek már jó állapotban. Így többet is kell költeni rájuk.

Ezért nem szabad bedugva hagyni a töltőt 

A legtöbben rutinszerűen hagyjuk bedugva az elektromos háztartási eszközeinket, például a töltőket, a kávéfőzőt, a hajvasalót anélkül, hogy belegondolnánk, milyen kockázatot rejt ez. 

Így lesz kevésbé idegesítő a kupak 

Nagyon sok embert idegesítenek a rögzített kupakok a műanyag palackokon. Kiderült, a rögzített kupakok átka valójában egy apró mozdulattal megszüntethető. Azt is eláruljuk, hogyan

 

 

 

