Az utolsó üzenet Jane Goodalltól, feltárta a legbensőbb gondolatait

Kell némi lelkierő ahhoz, hogy önmagunkról egy olyan beszélgetésben valljunk, ami csakis halálunk után kap nyilvánosságot. Jane Goodall ezt nemrég megtette, és az interjú pár napja már elérhető egy filmes honlapon.

Jane Goodall, ahogy az egész világ ismeri: a Gombe nemzeti Parkban, egy nemrég született csimpánz kölyökkel

Fotó: Hugo Van Lawick / Forrás: Forrás: National Geographic Creative

Jane Goodall és az elveszett paradicsom

A világhírű brit főemlőskutató, eleget téve a műsorvezető biztatásának, miszerint immár tét nélkül mondhat bármit, néhány esetben valóban feltárta legbensőbb gondolatait és érzéseit. Közreadta például, tőle szokatlan aktuálpolitikai szemlélettel azt, hogy mely, számára ellenszenves országvezetőket lőné ki egy rakétával a világűrbe. Arról is vallott, immár megható líraisággal, hogy milyen érzelmi kötelék fűzte két férjéhez és egyetlen gyermekéhez. Még azt sem titkolta, hogy első válása és második férjhez menetele között egy nős férfival volt beteljesülhetetlen kapcsolata.