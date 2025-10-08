október 8., szerda

Álláspont

28 perce

Az utolsó üzenet Jane Goodalltól, feltárta a legbensőbb gondolatait

Címkék#Creative Jane Goodall#Föld#természetvédelem#állatok

Életének elhivatottsága olyan erő, hogy elmúlása után is képes megszólítani bennünket. Jane Goodall legutóbbi interjúja most, beleegyezése értelmében halála után vált elérhetővé. Egyszerre tárta fel személyes érzéseit és bolygónk iránti elkötelezettségét.

Szeri Árpád

Kell némi lelkierő ahhoz, hogy önmagunkról egy olyan beszélgetésben valljunk, ami csakis halálunk után kap nyilvánosságot. Jane Goodall ezt nemrég megtette, és az interjú pár napja már elérhető egy filmes honlapon.

Jane Goodall
Jane Goodall, ahogy az egész világ ismeri: a Gombe nemzeti Parkban, egy nemrég született csimpánz kölyökkel
Fotó: Hugo Van Lawick / Forrás: Forrás: National Geographic Creative

Jane Goodall és az elveszett paradicsom

A világhírű brit főemlőskutató, eleget téve a műsorvezető biztatásának, miszerint immár tét nélkül mondhat bármit, néhány esetben valóban feltárta legbensőbb gondolatait és érzéseit. Közreadta például, tőle szokatlan aktuálpolitikai szemlélettel azt, hogy mely, számára ellenszenves országvezetőket lőné ki egy rakétával a világűrbe. Arról is vallott, immár megható líraisággal, hogy milyen érzelmi kötelék fűzte két férjéhez és egyetlen gyermekéhez. Még azt sem titkolta, hogy első válása és második férjhez menetele között egy nős férfival volt beteljesülhetetlen kapcsolata.

Ám a beszélgetés legnagyobb része azt a területet ölelte fel, amely Jane Goodall igazi terepe lett az elmúlt négy évtizedben. Azaz a környezeti szemléletre nevelés és a természetvédelem kérdéskörében tette közzé utókornak szóló üzenetét, a világunk megóvására. Erre a küldetésre valóban szükség van és az idő előrehaladtával mindig oda jutunk, hogy jobban, mint valaha. Hiszen Jane Goodall minden, a Földünket átfogó, intézményesített gyarapító vagy kármentő tevékenysége ellenére pár éve azt volt kénytelen nyugtázni: egykori őserdei paradicsomában, ahol a hatvanas években megfigyelte a csimpánzok életét, a helybeliek a fák jelentős részét már kivágták, hogy a „megtisztított” területeken növényeket termesszenek.

 

