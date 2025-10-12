4 órája
Rozsdás hinta helyett álomjátszótér – hatalmas fejlesztés kezdődik a településen!
Kaposszekcsőn az elmúlt években folyamatosan nő a gyerekek száma – erről számolt be Badáczi-Csiba Zsuzsa polgármester, aki szerint a demográfiai változás örömteli, ugyanakkor komoly feladatokat is ró az önkormányzatra. A Magyar Falu program lehetőségeit kihasználva a településen a játszótér fejlesztési elképzeléseknek megfelelően hat létesítmény újul meg a következő időszakban.
–Nyilván öröm, hogy egyre több gyermek él a faluban és nekünk erre a folyamatra reagálni kell tudni – fogalmazott Badáczi-Csiba Zsuzsa polgármester. A község vezetése a Magyar Falu Program által biztosított pénzügyi forrásokat szeretné arra felhasználni, hogy játszótér fejlesztésbe kezdjenek és olyan tereket alkakítsanak ki, amelyek korszerűbb és biztonságosabb játékokkal felszerelve várják a gyerekeket a településen. A beruházás egyes elemei mögött nemcsak önkormányzati döntés áll, hanem erős lakossági kezdeményezés is: sok szülő jelezte, hogy szeretné, ha a legkisebbek nem csak az óvodában, hanem a faluban több helyen is modern, jó minőségű játékokon játszhatnának.
A játszótér fejlesztés eredményeként eltünnek a vas játékok
Van olyan játszótér, amely az utóbbi években elhanyagolt állapotba került, de a település fejlődése miatt most új életre kelhet. Egy újonnan épült utca közelében található helyszínen a régi, fémből készült játékokat is lecserélik. Emellett már tervben van egy hetedik játszótér kialakítása is a település egy másik új utcájában, így a fejlesztések hosszabb távon is folytatódnak.
Tavaszra készülnek el az új játékok
A polgármester hozzátette, hogy a játszótér-fejlesztés elindításának az őszi időszakban már nincs értelme, ezért a munkálatokat tavasszal kezdik meg és várhatóan 2026 tavaszára át is adják az új játékokat a gyerekeknek.
A projekt nemcsak a gyerekek örömét szolgálja majd, hanem a közösség egészének is, hiszen az új játszóterek találkozási pontokká válhatnak a családok számára, erősítve a település összetartozását és fiatalos lendületét
– fogalmazott a polgármester.
Bővülhet az óvoda és az iskola is
A növekvő gyereklétszám nemcsak a játszóterek számát befolyásolja, hanem az intézmények kapacitását is. A polgármester elmondta, hogy a jelenlegi két óvodai csoport már nem tudja fogadni az összes jelentkezőt, a bölcsőde pedig tavaly is telt házzal működött. Az iskolában több mint 230 gyermek tanul, így a környező településekről érkezőket már szűrni kellett. A helyzet hosszú távú megoldása érdekében a lehető legrövidebb időn belűl az iskolában új épületszárny építését is tervezik.