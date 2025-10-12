október 12., vasárnap

Modern hinta-palinta

4 órája

Rozsdás hinta helyett álomjátszótér – hatalmas fejlesztés kezdődik a településen!

Kaposszekcsőn az elmúlt években folyamatosan nő a gyerekek száma – erről számolt be Badáczi-Csiba Zsuzsa polgármester, aki szerint a demográfiai változás örömteli, ugyanakkor komoly feladatokat is ró az önkormányzatra. A Magyar Falu program lehetőségeit kihasználva a településen a játszótér fejlesztési elképzeléseknek megfelelően hat létesítmény újul meg a következő időszakban.

Kutny Gábor

–Nyilván öröm, hogy egyre több gyermek él a faluban és nekünk erre a folyamatra reagálni kell tudni – fogalmazott  Badáczi-Csiba Zsuzsa polgármester. A község vezetése a Magyar Falu Program által biztosított pénzügyi forrásokat szeretné arra felhasználni, hogy játszótér fejlesztésbe kezdjenek és olyan tereket alkakítsanak ki, amelyek  korszerűbb és biztonságosabb  játékokkal felszerelve várják a gyerekeket a településen. A beruházás egyes elemei  mögött nemcsak önkormányzati döntés áll, hanem erős lakossági kezdeményezés is: sok szülő jelezte, hogy szeretné, ha a legkisebbek nem csak az óvodában, hanem a faluban több helyen is modern, jó minőségű játékokon játszhatnának. 

játszótér fejlesztés Kaposszekcsőn
Kaposszekcső átfogó játszótér fejlesztésbe kezd
Forrás:  Facebook

A játszótér fejlesztés eredményeként eltünnek a vas játékok

Van olyan játszótér, amely az utóbbi években elhanyagolt állapotba került, de a település fejlődése miatt most új életre kelhet. Egy újonnan épült utca közelében található helyszínen a régi, fémből készült játékokat is lecserélik. Emellett már tervben van egy hetedik játszótér kialakítása is a település egy másik új utcájában, így a fejlesztések hosszabb távon is folytatódnak.

Tavaszra készülnek el az új játékok

A polgármester hozzátette, hogy a játszótér-fejlesztés elindításának az őszi időszakban már nincs értelme, ezért a munkálatokat tavasszal kezdik meg és várhatóan 2026 tavaszára át is adják az új játékokat a gyerekeknek.

A projekt nemcsak a gyerekek örömét szolgálja majd, hanem a közösség egészének is, hiszen az új játszóterek találkozási pontokká válhatnak a családok számára, erősítve a település összetartozását és fiatalos lendületét

– fogalmazott a polgármester.

Bővülhet az óvoda és az iskola is

A növekvő gyereklétszám nemcsak a játszóterek számát befolyásolja, hanem az intézmények kapacitását is. A polgármester elmondta, hogy a jelenlegi két óvodai csoport már nem tudja fogadni az összes jelentkezőt, a bölcsőde pedig tavaly is telt házzal működött. Az iskolában több mint 230 gyermek tanul, így a környező településekről érkezőket már szűrni kellett. A helyzet hosszú távú megoldása érdekében a lehető legrövidebb időn belűl az iskolában új épületszárny építését is tervezik.

 

