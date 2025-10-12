Rozsdás hinta helyett álomjátszótér – hatalmas fejlesztés kezdődik a településen!

–Nyilván öröm, hogy egyre több gyermek él a faluban és nekünk erre a folyamatra reagálni kell tudni – fogalmazott Badáczi-Csiba Zsuzsa polgármester. A község vezetése a Magyar Falu Program által biztosított pénzügyi forrásokat szeretné arra felhasználni, hogy játszótér fejlesztésbe kezdjenek és olyan tereket alkakítsanak ki, amelyek korszerűbb és biztonságosabb játékokkal felszerelve várják a gyerekeket a településen. A beruházás egyes elemei mögött nemcsak önkormányzati döntés áll, hanem erős lakossági kezdeményezés is: sok szülő jelezte, hogy szeretné, ha a legkisebbek nem csak az óvodában, hanem a faluban több helyen is modern, jó minőségű játékokon játszhatnának.

Kaposszekcső átfogó játszótér fejlesztésbe kezd

Forrás: Facebook

A játszótér fejlesztés eredményeként eltünnek a vas játékok

Van olyan játszótér, amely az utóbbi években elhanyagolt állapotba került, de a település fejlődése miatt most új életre kelhet. Egy újonnan épült utca közelében található helyszínen a régi, fémből készült játékokat is lecserélik. Emellett már tervben van egy hetedik játszótér kialakítása is a település egy másik új utcájában, így a fejlesztések hosszabb távon is folytatódnak.