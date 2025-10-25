október 25., szombat

Helyi közélet

1 órája

Jó hír: korszerűsítik a falu a művelődési házát

Címkék#támogatás#művelődési ház#felújítás

Brunner Mónika

Nagykónyi önkormányzata több, mint ötvennégymillió forint támogatásban részesült, hogy megvalósulhasson a nagykónyi művelődési ház energetikai korszerűsítése. A fejlesztés során nyílászárót cserélnek, fűtést korszerűsítenek és napelemet telepítenek. Nagykónyi Község Önkormányzata a projektet konzorciumban valósítja meg a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatallal és a Tolnáért – Tolna megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.-vel. 

 

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
