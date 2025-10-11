1 órája
Jó hírek a benzinkutakról, ennyiért tankolhatunk
A hazai üzemanyagpiacon továbbra sincs jelentős mozgás: a legfrissebb információk szerint szombaton sem változnak a nagykereskedelmi árak, így a töltőállomásokon is maradnak az elmúlt napokban megszokott kiskereskedelmi árak, olvasható a holtankoljak.hu oldalán.
Ez azt jelenti, hogy a benzinkutakon továbbra is az alábbi országos átlagárakon tankolhatunk:
95-ös benzin: 582 Ft/liter
Gázolaj: 586 Ft/liter
A járműtulajdonosok számára ez kedvező hír, hiszen az elmúlt hónapokban gyakran tapasztalhattunk hirtelen és jelentős ármozgásokat, különösen a nemzetközi geopolitikai helyzet vagy az olaj világpiaci árának alakulása miatt. Most viszont úgy tűnik, egy rövid ideig nyugalom uralkodik az üzemanyagárak frontján.