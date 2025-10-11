október 11., szombat

Stabil a piac

1 órája

Jó hírek a benzinkutakról, ennyiért tankolhatunk

Keresztes Klaudia

A hazai üzemanyagpiacon továbbra sincs jelentős mozgás: a legfrissebb információk szerint szombaton sem változnak a nagykereskedelmi árak, így a töltőállomásokon is maradnak az elmúlt napokban megszokott kiskereskedelmi árak, olvasható a holtankoljak.hu oldalán.

Nem lett drágább a tankolás.
Forrás:  Shutterstock
Forrás:  Shutterstock

Ez azt jelenti, hogy a benzinkutakon továbbra is az alábbi országos átlagárakon tankolhatunk:

95-ös benzin: 582 Ft/liter 

Gázolaj: 586 Ft/liter 

A járműtulajdonosok számára ez kedvező hír, hiszen az elmúlt hónapokban gyakran tapasztalhattunk hirtelen és jelentős ármozgásokat, különösen a nemzetközi geopolitikai helyzet vagy az olaj világpiaci árának alakulása miatt. Most viszont úgy tűnik, egy rövid ideig nyugalom uralkodik az üzemanyagárak frontján.

 

