Fejlesztés

50 perce

Jó ütemben halad a mohácsi Duna-híd építése – Mutatjuk, hogy néz ki most

Címkék#Duna-híd#kéregpanel#mohács

Teol.hu

Jól haladnak az előkészületek a mohácsi Duna-hídnál, ahol hamarosan beemelik az első úgynevezett kéregpanelt – ez egy fontos mérföldkövet jelent a projektben – adta hírül a magyarepitok.hu. A munkálatok egyszerre több területen is zajlanak, a fejlesztés az Építési és Közlekedési Minisztérium megbízásából, a Duna Aszfalt Zrt. kivitelezésében valósul meg, írja a Magyar Építőkre hivatkozva a Baon.hu

Forrás: Magyar Építők

Duna bal partján már felállították azokat a bakdarukat, amelyek a híd acélszerkezeteinek összeszereléséhez szükségesek. Az ide szállított acélelemek hegesztése és lakatosmunkái zajlanak, miközben a vasbeton tológerenda építése is jól halad. Ugyanitt, a gát tetején elkészült az árvízvédelmi zagyfal. 

További részletek a Baon.hu-n.

 

