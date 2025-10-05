Jó ütemben halad a mohácsi Duna-híd építése – Mutatjuk, hogy néz ki most

Jól haladnak az előkészületek a mohácsi Duna-hídnál, ahol hamarosan beemelik az első úgynevezett kéregpanelt – ez egy fontos mérföldkövet jelent a projektben – adta hírül a magyarepitok.hu. A munkálatok egyszerre több területen is zajlanak, a fejlesztés az Építési és Közlekedési Minisztérium megbízásából, a Duna Aszfalt Zrt. kivitelezésében valósul meg, írja a Magyar Építőkre hivatkozva a Baon.hu.

Forrás: Magyar Építők

Duna bal partján már felállították azokat a bakdarukat, amelyek a híd acélszerkezeteinek összeszereléséhez szükségesek. Az ide szállított acélelemek hegesztése és lakatosmunkái zajlanak, miközben a vasbeton tológerenda építése is jól halad. Ugyanitt, a gát tetején elkészült az árvízvédelmi zagyfal.

