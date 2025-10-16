október 16., csütörtök

Gál névnap

18°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

Kádármestert mutat be a Tengelici Népfőiskola

Címkék#XXII Tengelici Népfőiskola#kádármester#Szabadi Mihály

Szeri Árpád

Beszélgetés egy elfeledettnek ítélt mesterségről. Ez a címe a XXII. Tengelici Népfőiskola újabb rendezvényének, ami október 21-én, kedden 16.30 órai kezdettel várja az érdeklődőket a tengelici Faluházban. A közönség ifjabb Szabadi Mihály kádármesterrel találkozhat és nyerhet betekintést kalauzolásával a hordók, dézsák, kádak, sajtárok és más dongás edények készítésének szakmai rejtelmeibe. A községi önkormányzat, helyi értéktár bizottság, a Tolna Megyei Szabadművelődési és Népfőiskolai Társaság, valamint a Tolna Vármegyei Egyed Antal Honismereti Egyesület támogatásával megvalósuló rendezvény díjmentesen látogatható.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu