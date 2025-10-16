Kádármestert mutat be a Tengelici Népfőiskola

Beszélgetés egy elfeledettnek ítélt mesterségről. Ez a címe a XXII. Tengelici Népfőiskola újabb rendezvényének, ami október 21-én, kedden 16.30 órai kezdettel várja az érdeklődőket a tengelici Faluházban. A közönség ifjabb Szabadi Mihály kádármesterrel találkozhat és nyerhet betekintést kalauzolásával a hordók, dézsák, kádak, sajtárok és más dongás edények készítésének szakmai rejtelmeibe. A községi önkormányzat, helyi értéktár bizottság, a Tolna Megyei Szabadművelődési és Népfőiskolai Társaság, valamint a Tolna Vármegyei Egyed Antal Honismereti Egyesület támogatásával megvalósuló rendezvény díjmentesen látogatható.