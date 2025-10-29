1 órája
Így tanulja meg az ember, miért nem szabad sötétben matatni az ablaknál
Ha az ember csak egy pillanatra is megfeledkezik róluk, annak gyorsan meglehet a böjtje. A kaktuszok gondozása nemes, ám hálátlan feladat – egészen más, mint bármely más szobanövényé.
Forrás: MW archívum
Mindig is úgy gondoltam, hogy a kaktusz a növényvilág különce. Nem törődik azzal, hogy a virágok, bokrok és fák selymes leveleket és kecses ágakat növesztenek. Ő csak ül a cserépben a húsos, gömbölyded testével, és jól megvan a maga világában. Ráadásul a tövisei – pontosabban tüskéi, mert a kettő nem ugyanaz – is azt üzenik: őt nem kell babusgatni, hízelegni neki, köszöni, jól van magában is.
A kaktuszok gondozása nem egyszerű
Sokan azt hiszik, a kaktuszgondozás gyerekjáték. „Elég néha egy kis víz, és kész” – mondják. Valóban, egyszerűnek tűnik… egészen addig, amíg az ember meg nem tanulja a saját bőrén, mennyire nem szabad megfeledkezni róluk.
Nekem van vagy nyolc-tíz kaktuszom, de be kell vallanom, nem szentelek nekik túl sok figyelmet. Néha-néha öntözöm őket, ők meg hálából csendben díszítik a szobám ablakpárkányát, mint apró, zöld szobrok. Szeretem nézni őket – különösen, amikor szépen sorban állnak, mindegyik más formájú és más természetű.
Tegnap ismét bebizonyosodott, milyen veszélyes dolog a feledékenység. Már majdnem aludtam: ittam egy forró kakaót, lezuhanyoztam, aztán nagy békességben lekapcsoltam a lámpát. Csakhogy elfelejtettem elhúzni a függönyt, így sötétben indultam oda az ablakhoz. És csak egy pillanattal azután, hogy kinyújtottam a kezem, jutott eszembe, kik várnak ott rám.
A következő másfél órát így nem alvással, hanem csipesszel a kezemben, a tüskék kiszedegetésével töltöttem.